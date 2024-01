Caroline Galland, Vincent Heimendinger (dir.), Histinéraires. La fabrique de l'histoire telle qu'elle se raconte : une enquête sur les historiens contemporains

L’enquête « Histinéraires » est fondée sur un corpus de près de trois cents mémoires de synthèse des activités scientifiques, plus communément appelés « mémoires d’ego-histoire ». Il s’agit de textes écrits dans le cadre d’habilitations à diriger des recherches en histoire, soutenues entre 1990 et 2016. Elle comprend trois volets. Le premier s’attache à montrer comment, étudiés sur plus de deux décennies, ces textes deviennent un objet d’histoire, permettent de mesurer l’évolution de l’HDR et de proposer une sociographie de la communauté historienne. Le deuxième volet analyse les pratiques historiennes, qu’il s’agisse des archives, de l’interdisciplinarité ou des débats historiographiques contemporains. Enfin, le dernier volet étudie ce que les historiens choisissent de dire ou de ne pas dire dans ces textes académiques, définissant ainsi les frontières mouvantes entre public et privé, entre ce qui est dicible dans ce cadre et ce qui ne l’est pas. Deux contrepoints sont proposés : une réflexion issue d’une série d’entretiens dans lesquels des historiens « habilités » reviennent sur leur itinéraire professionnel, et un entretien avec Patrick Boucheron à propos de la collection « Itinéraires » qu’il a fondée aux Presses de la Sorbonne pour accueillir certains de ces mémoires d’habilitation. D’un bout à l’autre de ce travail collectif, le programme Histinéraires donne ainsi à entendre la façon dont les historiens se racontent et racontent leur métier.

Ont contribué à ce volume : Christophe Araújo, Thomas Baillergeon, Jean-Marie Baldner, Jean-François Bonhoure, Patrick Boucheron, Christian Delacroix, François Dosse, Caroline Galland, Patrick Garcia, Véronique Ginouvès, Bénédicte Girault, Romain Grandinetti, Anne-Marie Granet, Vincent Heimendinger, Isabelle Lacoue-Labarthe, Bertrand Müller, Sébastien Poublanc, François Quint.

Table des matières

Patrick Garcia, « Avant-propos. S’inclure dans le tableau… »

Patrick Garcia et Bertrand Müller, « Introduction. Histinéraires, un chantier collectif »

Construire un objet d’histoire

Bertrand Müller, « De la thèse d’État à l’habilitation. La lente agonie d’un monument »

Vincent Heimendinger, « La communauté académique historienne à travers le corpus Histinéraires. Éléments pour une sociographie du métier d’historien »

Patrick Garcia, « Un objet mal identifié. Le mémoire de synthèse saisi à travers les pratiques d’écriture »

Réfléchir l’histoire

Christian Delacroix, « Introduction »

Caroline Galland et Jean-Marie Baldner, « Dans l’atelier de l’historien. Archives et méthodes sans frontière ? »

Christian Delacroix, « Les débats dans la fabrication de l’identité professionnelle des historiens. Remarques sur un objet historiographique non-identifié »

Jean-François Bonhoure et Romain Grandinetti, « Les historiens par eux-mêmes. La revendication d’une expertise »

Bénédicte Girault, « Identité historienne et interdisciplinarité »

Vincent Heimendinger et François Quint, « L’anthropologie des historiens »

(Se) dire ou ne pas (se) dire ?

Isabelle Lacoue-Labarthe, « Introduction »

Isabelle Lacoue-Labarthe, « Dits et non-dits. La place du sensible dans un exercice de légitimation »

François Dosse, « Comment devient-on historien ? Les embrayeurs de carrière, entre univers familial et interpellations politiques »

Thomas Baillergeon, « Engagement(s) »

Christophe Araújo et Bénédicte Girault, « Réaffirmer la place de l’enseignement dans le métier d’historien »

Sébastien Poublanc, « Dessiner les contours de la numérisation du métier d’historien »

Contrepoints

Véronique Ginouvès et Anne-Marie Granet, « Quand les historiens se racontent. Matériaux pour une histoire orale d’itinéraires professionnels »

Christian Delacroix, Vincent Heimendinger, Bertrand Müller, « Faire collection. Entretien avec Patrick Boucheron »

Liste des mémoires de synthèse étudiés.