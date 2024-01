Le(s) personnage(s) à l’écran : formes, réceptions, théories. Conf. d'Eva Raynal

Deuxième date du séminaire

« Le(s) personnage(s) à l’écran : formes, réceptions, théories » du programme de recherche « Films et séries : politiques des formes audiovisuelles ».

Nous accueillons Eva Raynal, MCF stagiaire en littérature comparée au CUFR de Mayotte et membre du RIRRA 21, pour son intervention intitulée :

« “Des figurines au secours de l’irreprésentable?” Les cas de Kamp d’Hotel Modern (2005) et L'image manquante de Rithy Panh (2013) ».

Travaillant sur les enjeux identitaires et mémoriels, ainsi que sur les écritures des déplacements traumatiques au sortir de 1945, Eva Raynal nous parlera de la légitimité des supports médiatiques lorsqu’il s’agit d’évoquer les massacres de masses contemporains à travers deux études de cas ayant recours au même procédé de la figurine et du diorama en modèle réduit.

Le séminaire aura lieu le vendredi 08 mars à 14h-16h en salle 102 du site Saint-Charles 1. Le séminaire sera aussi disponible en distanciel via Zoom : nous contacter par mail pour avoir accès au lien (nina.cottam@hotmail.com ; pablo.cabeza-macuso@univ-montp3.fr)

Le séminaire se tiendra en deux temps. Un premier temps d’échange universitaire à partir de la communication de l’intervenante (1h), puis un second temps, informel, de rencontre entre doctorant.es et chercheurs afin d’évoquer, si besoin, les difficultés/joies du travail universitaire. Tou.tes les doctorant.es et docteur.es sont, de fait, les bienvenu.es !