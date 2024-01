Écopoétique de la métamorphose en littérature (Séminaire février-mai 2024, ENS Paris)

Séminaire “Écopoétique de la métamorphose en littérature” (février-mai 2024)

Organisation : Calann Heurtier, Diane Coutellier et Ulysse Roche

Département Littérature et Langage de l’École Normale Supérieure de Paris

Ouvert à tous

Deux jeudis soir par mois à partir de 18h.

Salles variables en fonction des séances (voir ci-dessous)

Pour suivre l’actualité des séances, vous pouvez envoyer un email à :

diane.coutellier@ens.psl.eu, calann.heurtier@ens.psl.eu, ulysse.roche@ens.psl.eu.

—

Ce séminaire a pour vocation d’explorer les phénomènes de métamorphoses qui parcourent la littérature. Nous entendons par ce terme tout processus qui fait passer d'une forme de vie à une autre que la transformation soit effective ou suspendue, faisant apparaître des états intermédiaires. L’écopoétique leur accorde une importance nouvelle et un éclairage inédit.

Dans quelle mesure la question de la métamorphose, des formes et des genres littéraires est-elle réinvestie par l’écopoétique selon de nouvelles modalités ? En quoi, pour cette raison, la crise écologique transforme-t-elle les textes littéraires, nos manières de les lire et l’impact qu’ils ont sur les imaginaires ? Parmi les axes que nous aimerions aborder figurent notamment les représentations et les usages de la métamorphose – du merveilleux au monstrueux –, le thème de l'hybridité et de l'alter ego ainsi que la métamorphose comme réaction aux catastrophes.

Nous sommes trois étudiants du Département de Littérature et langage de l’École Normale Supérieure de Paris avec des perspectives complémentaires en littérature comparée, littérature hispaniste et littérature germanique, ce qui nous permet d’avoir un panorama large sur les différentes versions de l'écopoétique et manifestations de la métamorphose suivant les traditions culturelles et linguistiques (anglophone, francophone, hispanophone, germanophone, nahuaphone).

Nous espérons alimenter les dialogues autour de ces thèmes entre enseignant·es, chercheur·ses, étudiant·es et grand public. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour étudier le thème riche et fédérateur de la métamorphose au contact de la réflexion écologique.

—

Programme

Le séminaire a lieu un jeudi sur deux de 18h à 20h.

En salle Conférence du 46 rue d’Ulm pour les 01/02 et 15/02.

En salle Théodule Ribot du 29 rue d’Ulm pour les 29/02, 14/03, 28/03.

Enfin en salle des Actes du 45 rue d’Ulm pour les 18/04, 25/04, 02/05.

- Introduction : Métamorphoses de l’écopoétique - 1er février (Salle Conférence, 46 rue d’Ulm).

Organisation et intervention : Calann Heurtier, Diane Coutellier et Ulysse Roche

- Arpentage de L’Inexploré de Baptiste Morizot : temps d’incertitude et retour des métamorphoses - 15 février (Salle Conférence, 46 rue d’Ulm).

Organisation et modération : Diane Coutellier

- Métamorphoses des insectes en littérature - 29 février (Salle Ribot, 29 rue d’Ulm).

Organisation et modération : Diane Coutellier

Intervention : Alain Montandon (CELIS, UCA)

- Zoopoétique des métamorphoses dans Les Furtifs d’Alain Damasio - 14 mars (Salle Ribot, 29 rue d’Ulm).

Organisation et modération : Ulysse Roche

Intervention : Ulysse Roche et Marie-Amélie Boulay (LILA, ENS)

- Pour une écopoétique des métamorphoses médiévales - 28 mars (Salle Ribot, 29 rue d’Ulm

Organisation et modération : Calann Heurtier

Intervention : Nathalie Koble (ENS, ITEM)

- Nahualisme : potentiel individuel de métamorphose - 18 avril (Salle des Actes, 45 rue d’Ulm)

Organisation et intervention : Ulysse Roche et Diane Coutellier

- Métamorphoses environnementales entre les deux Allemagne : poète·sse·s de RDA et de l’après-RDA (Günter Kunert, Sarah Kirsch, Wulf Kirsten, Lutz Seiler) - 25 avril (Salle des Actes, 45 rue d’Ulm).

Organisation et intervention : Calann Heurtier

Conclusion et bilan du séminaire - 2 mai (Salle des Actes, 45 rue d’Ulm).

Organisation et intervention : Calann Heurtier, Diane Coutellier et Ulysse Roche.