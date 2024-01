L’étoffe des héros : le vêtement de Fantasy / Fantasy Clothing (en ligne)

Découvrez le programme de notre nouvelle journée d’études en ligne : « L’étoffe des héros : le vêtement de Fantasy ».



Check out the programme for our new online conference: “Fantasy Clothing”.

Les 2 et 3 février 2024, nous vous donnons rendez-vous en ligne de 14h à 18h CET pour la journée d’études « L’étoffe des héros : le vêtement de Fantasy ».

On 2 and 3 February 2024, we invite you to join us online from 2pm to 6pm CET for the conference “Fantasy Clothing”.





Programme



Vendredi 2 février 2024 / Friday 2 February 2024



14h : Viviane Bergue et Justine Breton – Introduction

Session 1 : Vêtir les magical girls / Clothing Magical Girls

Présidée par Viviane Bergue



14h10 : Marie Bastien – Vers l’uniform(e)isation du genre : l’évolution des costumes dans la série de fantasy Winx Club (2004-2019)

14h30 : Eugenia Biavati – While the heroines transform: female representation and colour-coding of the Magical Girl Group

15h : pause / break





Session 2 : Habiller et adapter / Fantasy Clothing and Adaptation

Présidée par Justine Breton



15h15 : Bettina Burger – Gas Masks, Saris, and Waistcoats: Culture and Costume Design in the Watermill Lord of the Rings: A Musical Tale Production

15h35 : Anika Klose – Weaving the Wheel – Costume and Storytelling in The Wheel of Time Adaptation

Samedi 3 février 2024 / Saturday 3 February 2024



Session 3 : S’habiller pour (dis)paraître / Dress to impress

Présidée par Florie Maurin



14h : Hugo Lacoue-Labarthe – L’habit ne fait pas le cambrioleur : les Hobbits et leur garde-robe dans Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux

14h20 : Aymeric Ivars – S’habiller à Westeros : paraître ou disparaître dans l’univers de George R. R. Martin

14h50 : pause / break





Session 4 : Vêtements et accessoires / Clothes and Accessories

Présidée par Sabrina Lusuriello



15h05 : Samuel Levêque – De la joaillerie dans l’Entre-terre : l’usage de la bijouterie en tant qu’élément de narrative design dans Elden Ring

15h25 : Méandrël – L’Atelier de Méandrël, retour d’expérience d’une costumière de fantasy

16h : Conclusion

Réservez votre place gratuite / Book your free ticket