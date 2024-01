Recherches germaniques, n° 53 (2023)

Sommaire

Alberto Caprioli

L’Italie chez E.T.A. Hoffmann. Langage musical et musique de la langue

Philippe Alexandre

Commémoration et écriture de l’histoire dans la grande presse allemande à l’époque de Guillaume II : 1789 – 1813 – 1848 [Full text]



Bérénice Palaric

Prédire l’avenir ou relancer le devenir ? Le destin de l’Occident dans l’œuvre d’Oswald Spengler et d’Ernst Troeltsch

Benedikt Hengstl

Fabians Flanieren und der Müßiggang in der Krise. Erich Kästners Der Gang vor die Hunde



Sylvia Kratochvil

Das Erwachen des Kentauren. Benjamins Geschichtsphilosophie in Anlehnung an Hölderlins Chiron



Maxim Görke

In memoriam Céline.Erinnerungen an Reise ans Ende der Nacht in Rolf Dieter Brinkmanns In der Grube



Walter Schilling

Verlustfreie Übersetzungen. Die transnationale Kommunikation in Eugen Gomringers Ideogrammen

Céline Weck

Sarah Kirsch, auteur d’ouvrages pour enfants

Yuri Andrei Batista Santos

Die Konstruktion des Zeitzeugenstatus in den verschiedenen Fassungen von weiter leben



Miriam Llamas Ubieto

Die Gegenwärtigkeit des Picaros am Beispiel von Thomas Brussigs Wie es leuchtet [Full text]

Aspekte der Alteritätserfahrung in Alfred Döblins Leben und Werk

Edited by Christine Maillard and Alfred Prédhumeau

Christine Maillard

Alterität: Zur Entwicklung einer Denkfigur bei Alfred Döblin [Full text]

Torsten Hahn

Das Andere der „erdumspannenden Gesellschaft“ [Full text] Radikale Alterität in Alfred Döblins Berge Meere und Giganten



Jacques Lajarrige

Figurationen der Alterität in Alfred Döblins Reise in Polen [Full text]



Alfred Prédhumeau

„Je est un autre“. Frankreich und Franzosen in Döblins Exilwerk



Sabina Becker

Kulturelle Alterität als Exilerfahrung. Alfred Döblin in der amerikanischen Emigration

—

Recensions

Louise Bonnin-Guiet

Emmanuelle Aurenche-Beau, Sibylle Goepper, Anne Lemonnier-Lemieux , Ralf Zschachlitz (dir.) : L’Est à l’Ouest. Trajectoires, expériences et modes d’expression des intellectuels, écrivains et artistes émigrés hors de RDA [Full text]

Aurélie Le Née

Thomas Emmerich: Ästhetische Monsterpolitiken. Das Monströse als Figuration des eingeschlossenen Ausgeschlossenen [Full text]

Catherine Repussard

Christine de Gemeaux : De la Prusse à l’Afrique. Le colonialisme allemand xixe-xxie siècles [Full text]