Médiévales, n°88, 2025 : Charles VI ou les paradoxes d'un règne

Le long règne de Charles VI a longtemps été considéré comme une catastrophe, pourtant les arts et les lettres ont fleuri à sa cour, tandis que sa folie même stimulait la réflexion politique : tels sont les paradoxes ici analysés.

Le dossier rassemble 3 contributions d’historiens et 5 contributions de littéraires dans une analyse croisée des discours produits sur la figure de Charles VI par ses contemporains puis par les historiens. Les historiens, longtemps attachés à l’histoire des faits politiques, ont été longs à voir la modernité de ce règne, riche en production idéologique et en création littéraire.

Sous la direction de : Demartini Dominique, Bove Boris

Auteur·ices : Clément Claire, Delivre Fabrice, Demartini Dominique, De Pizan Christine, Gauvard Claude, Grévin Benoît, Guenée Bernard, Le Ninan Claire, Mattéoni Olivier, Milland-Bove Bénédicte, Mühlethaler Jean-Claude, Szkilnik Michelle