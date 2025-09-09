Écrire l'Histoire, n° 25 | 2025 : "Raconter des H/histoires. En écrivant, en filmant" (dir. Frédérique Berthet, Jacques-David Ebguy)

Quand la mémoire faiblit, quand elle commence, comme une fragile falaise rongée par la mer et le temps, à s’effondrer par pans entiers dans les profondeurs de l’oubli, c’est le moment de rassembler ce qui reste, ensuite il sera trop tard. » — Vercors, La bataille du silence

Sommaire

Avant-propos

Frédérique Berthet et Jacques-David Ebguy Raconter des H/histoires. En écrivant, en filmant [Texte intégral]

Entretien : Enquête romanesque sur la scène de l’Histoire

Frédérique Berthet, Marie Davidoux, Jacques-David Ebguy et Olivier Rolin Olivier Rolin. Enquête en milieu romanesque [Texte intégral] Entretien de Frédérique Berthet, Marie Davidoux et Jacques-David Ebguy avec Olivier Rolin

Donner forme (questions d’échelles et de corps)

Marie Davidoux Jusqu’à ce que mort s’ensuive ou la « note en bas de page » des Misérables [Texte intégral] Jusqu’à ce que mort s’ensuive or the « footnote » to Les Misérables

Mathieu Roger-Lacan Adieu ou l’envers du décor impérial [Texte intégral] Adieu, or Behind the Scenes of the Imperial Stage

Paule Petitier Récit et simulation de la vie chez les historiens romantiques [Texte intégral] Narrative and simulation of life in Romantic historical works

Bounthavy Suvilay Marie-Antoinette en manga : les réinventions de l’histoire par la fiction graphique[Texte intégral] Marie-Antoinette in manga: the reinventions of history through visual narratives

Tracer et penser des territoires (questions d’appropriations)

Iris Mommeransy Les Carabiniers de Jean-Luc Godard (1963) : l’impossible assemblage de l’archive de guerre et de la fable burlesque [Texte intégral] Les Carabiniers by Jean-Luc Godard (1963): the impossible combination of war archive and burlesque fable

Antoine de Baecque Marcher les histoires [Texte intégral] Walking stories

Teresa Castro Renouveler les récits : le cinéma au défi de l’environnement et de l’écologie [Texte intégral] Changing the story. Film, ecology and environmental histories.

—

Traduction

Jennifer Cazenave Rithy Panh, chasseur d’images [Texte intégral] Rithy Panh as chasseur d’images.

—

Écrire et filmer à la première personne (questions d’historiographies)

Valentine Auvinet Cléo Cohen et Lina Soualem : deux petites-filles en quête de mémoires enfouies et de pays perdus [Texte intégral] (Tunisie, Algérie, Palestine)Cléo Cohen et Lina Soualem: two granddaugthers looking for buried memories and lost lands (Tunisia, Algeria, Palestine).

Rémi Fontanel Face à la photographie : le cinéma documentaire en quête d’une écriture intime de l’Histoire [Texte intégral] Facing photography: documentary film in search of an intimate writing of history

Philippe Artières Ça a commencé comme ça… [Texte intégral] Remarques à propos d’un projet de film en coursIt started like this... Notes about a current film project

—

Lectures

Reprendre et rouvrir les histoires (questions au présent)

Garance Fromont Par l’écriture du soi, (re)devenir sujet de son histoire [Texte intégral] Lecture croisée des écrits personnels de Pavel Juráček et Daňa Horáková,

dans la tourmente du communisme tchécoslovaqueBy writing, (re)becoming the subject of one’s history. A cross-reading of the personal writings of Pavel Juráček and Daňa Horáková, in communist Czechoslovakia

Marie Frappat Restaurer Napoléon, vu par Abel Gance ou jouer avec « le charme de la dynamite »[Texte intégral] Restoring Abel Gance's Napoleon, or Playing with "the Charm of Dynamite"

Dominique Dupart Quelle déloyauté face à quel imaginaire historique ? Retour critique sur le colloque « Imaginer la Révolution française (1830-2024) ; faire de l’histoire sans être historien ? ». [Texte intégral] What disloyalty in the face of what historical imaginary ? Critical review of the conference "Imagining the French Revolution (1830-2024) ; To do history without being an historian? ».

Hala Habache et Michael Issa El Helou Création, transmission et réception : le cinéma durant la guerre civile libanaise (1975-1990) [Texte intégral] Creation, Transmission, and Reception of Cinema during the Lebanese Civil War (1975-1990)

Esther Demoulin Ni « bonnes femmes », ni « politicardes ». Pour une étude des récits d’établies [Texte intégral] Neither “bonnes femmes” nor “politicardes”. For a study of the stories of “établies”.