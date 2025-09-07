Continents manuscrits, n° 25 | 2025 : "Écrire (et penser) ensemble" (dir. Fanny Margras & Corinne Ferrero)

Écrire (et penser) ensemble.

Nouveaux) enjeux théoriques, génétiques, éthiques et politiques de l’écriture en collaboration

Sous la direction de Fanny Margras et Corinne Ferrero

Sommaire

Corinne Ferrero et Fanny Margras Écrire (et penser) ensemble [Texte intégral]

Charles W. Scheel La collaboration remarquable du couple d’écrivaines et activistes culturelles martiniquaises,

Claude et Magdeleine Carbet, de 1928 à 1958 [Texte intégral] The remarkable collaboration of the couple of Martinique women writers

and cultural activists Claude and Magdeleine Carbet

from 1928 to 1958

Jean-Marc Baud Les ateliers de l’Antémonde et les Aggloméré·e·s [Texte intégral] Les trajectoires jumelles de deux collectifs de science-fiction militantsThe twin trajectories of two militant science-fiction collectives,

les ateliers de l’Antémonde and les Aggloméré·e·s

Celia Fernandez « La Relève » sera-t-elle une aventure collective ? [Texte intégral] Collaborations littéraires dans la promotion 2023

du master de création littéraire de l’université Paris-viiiWill « La Relève » be a collective adventure?

Literary collaborations in the 2023 class of the master’s degree in literary creation at Paris-viiiUniversity

Zelda Chesneau et Charline Pluvinet Dépasser les limites de l’individualité [Texte intégral] Écritures au pluriel dans la science-fiction francophone des xxᵉ et xxiᵉ siècle

(Limite, les Aggloméré.e.s, les ateliers de l’Antémonde)Beyond the limits of individuality: collective writings in francophone science-fiction of the xxth and xxist century (Limite, les Aggloméré.e.s, les ateliers de l’Antémonde)

Entretien

Fanny Margras Une chambre à soi ou un lakou nou ?

Espaces de création collective féminine en Martinique [Texte intégral] Entretien de Fanny Margras avec Nadia Chonville

Chronique

Fanny Margras La Souvenance [Texte intégral] Approche génétique d’un fonds