Des mots aux actes, n° 14 : "Nouvelles didactiques de la traduction spécialisée et de l’interprétation"

Des mots aux actes 2025, n° 14. Nouvelles didactiques de la traduction spécialisée et de l’interprétation

Sous la direction d'Olivier Dorlin, Fayza El Qasem et Freddie Plassard

Paris, Classiques Garnier, coll. « Des mots aux actes », n° 14, 2025.

Des mots aux actes est la revue de la Société Française de Traductologie et de la Société d’Études des Pratiques et Théories en Traduction. Elle publie des études sur l’histoire, les théories et les pratiques de la traduction.

Sommaire