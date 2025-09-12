Annales du patrimoine, n° 25, 2025
Numéro 25 – 2025
Sommaire et aricles en ligne...
Analyse comparative des archives publiques et privées en Algérie selon la loi n°88-09
Mehenni Akbal 9
L’impact de la traduction sur le développement scientifique du monde arabo-musulman
Dr Baïdy Sall Ba 27
Estudio pragmático de la teoría de la argumentación en los Sagrado Corán: Sura de Yusuf como modelo
Mohamed Diab al Tamimi 49
Littérature "beur" militer pour de nouvelles hiérarchies narratives
Fouad el Jably 61
Abdelwahab Meddeb en dialogue avec Hallâj
Dr Mohamed Habiballah 69
Patrimoine linguistique familial et réussite scolaire à Moramanga
Jocelyn Herimanana 85
Le fragmentaire : vers une approche théorique postmoderne du texte
Dieudonné Blaowe Hoina 95
L’arrière-langue arabe dans l’écriture de Salah Stétié
Dr Fadi Khodr 111
L’Orient comme miroir rétroactif dans la littérature de voyage
Yassine Laachach 127
Poésie camerounaise et le syndrome minoritaire
Fernando Ligue Engamba 183
Et si l’on traduit les "Mille et Une Nuits" en féministe ?
Nessrine Naccach 163
La gestion des crises dans le théâtre au Cameroun
Dr Philippe Bienvenu Ndoubena 177
Les métaphores dans des proverbes eton
Dr Laurentine Ntsimi Owona 193
Face aux passions du passé : représentations sociales et mémoire collective
Dr Bodo Ramangason 209
Conception mythique du bœuf et du riz chez les Tsimihety à Madagascar
Dr Guy Razamany 223
تاريخ آداب الشعوب الإسلامية الهندية
د. محمد عباسة 9
الشخصية بين إكراهات الغربة وهاجس الهُ َ وية في رواية "نبّاش زنقَة
بارِيس" لعبد الله طواف
د. الحسين اخليفة 25
السؤال الإيتيقي في الفلسفة والشعر العربي المعاصر
د. إيمان محمد ربيع بالو 43
صفات الوليّ الصالح من خلال كتابات الشيخ الحاج مالك سي
د. محمد ألف سيسه 63
رحلة الإعلان عبر الزمن من عصر النقش الحجري إلى عصر التطور التقني
كرار حيدر هاتف 83
تجربة الكتابة النقدية لدى سمير الخليل
د. طانية حطاب 99
الإعلام الرقمي
ابتهال جاسم رشيد 111
جهود الدكتور حاتم صالح الضامن في علوم القرآن
د. عمر إبراهيم محمد الطائي 123