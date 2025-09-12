Annales du patrimoine, n° 25, 2025

Numéro 25 – 2025

Sommaire et aricles en ligne...

Analyse comparative des archives publiques et privées en Algérie selon la loi n°88-09

Mehenni Akbal 9

L’impact de la traduction sur le développement scientifique du monde arabo-musulman

Dr Baïdy Sall Ba 27

Estudio pragmático de la teoría de la argumentación en los Sagrado Corán: Sura de Yusuf como modelo

Mohamed Diab al Tamimi 49

Littérature "beur" militer pour de nouvelles hiérarchies narratives

Fouad el Jably 61

Abdelwahab Meddeb en dialogue avec Hallâj

Dr Mohamed Habiballah 69

Patrimoine linguistique familial et réussite scolaire à Moramanga

Jocelyn Herimanana 85

Le fragmentaire : vers une approche théorique postmoderne du texte

Dieudonné Blaowe Hoina 95

L’arrière-langue arabe dans l’écriture de Salah Stétié

Dr Fadi Khodr 111

L’Orient comme miroir rétroactif dans la littérature de voyage

Yassine Laachach 127

Poésie camerounaise et le syndrome minoritaire

Fernando Ligue Engamba 183

Et si l’on traduit les "Mille et Une Nuits" en féministe ?

Nessrine Naccach 163

La gestion des crises dans le théâtre au Cameroun

Dr Philippe Bienvenu Ndoubena 177

Les métaphores dans des proverbes eton

Dr Laurentine Ntsimi Owona 193

Face aux passions du passé : représentations sociales et mémoire collective

Dr Bodo Ramangason 209

Conception mythique du bœuf et du riz chez les Tsimihety à Madagascar

Dr Guy Razamany 223

تاريخ آداب الشعوب الإسلامية الهندية

د. محمد عباسة 9

الشخصية بين إكراهات الغربة وهاجس الهُ َ وية في رواية "نبّاش زنقَة

بارِيس" لعبد الله طواف

د. الحسين اخليفة 25

السؤال الإيتيقي في الفلسفة والشعر العربي المعاصر

د. إيمان محمد ربيع بالو 43

صفات الوليّ الصالح من خلال كتابات الشيخ الحاج مالك سي

د. محمد ألف سيسه 63

رحلة الإعلان عبر الزمن من عصر النقش الحجري إلى عصر التطور التقني

كرار حيدر هاتف 83

تجربة الكتابة النقدية لدى سمير الخليل

د. طانية حطاب 99

الإعلام الرقمي

ابتهال جاسم رشيد 111

جهود الدكتور حاتم صالح الضامن في علوم القرآن

د. عمر إبراهيم محمد الطائي 123