Corpus Eve, n° 4 | 2025 : "Érudits et philologues au XVIe siècle : éditer, étudier, transmettre les textes médiévaux"

Ce numéro est issu du colloque international « Érudits et philologues (XVe-XVIIe siècles) : éditer, étudier, transmettre les textes médiévaux », organisé par Sabine Lardon (université Jean Moulin – Lyon 3 / IHRIM UMR 5317), à Lyon, les 6 et 7 juin 2024. Les contributions rassemblées interrogent les méthodes adoptées par les érudits et philologues du XVIe siècle pour éditer les textes médiévaux, présentent leurs actions de collecte et de conservation, dégagent l’apport des textes anciens dans leur réflexion sur les vicissitudes du temps et les interactions au sein d’une communauté scientifique. En ouverture finale, l’étude des principes d’édition des textes des troubadours par La Curne de Sainte-Palaye, au XVIIIe siècle, fournit en contrepoint le modèle d’une nouvelle approche philologique.

Sabine Lardon Érudits et philologues au XVIe siècle : éditer, étudier, transmettre les textes médiévaux. Introduction [Texte intégral] Scholars and philologists in the 16th century: editing, studying and transmitting medieval texts. Introduction

Pascale Mounier L’édition de 1526 du Roman de la Rose : quel travail sur le texte ? [Texte intégral] The 1526 edition of the Roman de la Rose: what work on the text?

Olivier Delsaux Encore sur l’édition de 1533 des Œuvres de François Villon par Clément Marot, un premier classique de poche ? [Texte intégral] Again on the 1533 edition of François Villon’s Œuvres by Clément Marot: a first pocket classic?

Alexandra Pénot Claude Fauchet philologue : de la sauvegarde à la transmission éclairée des manuscrits médiévaux dans le Recueil de l'origine de la langue et poesie françoise (1581) [Texte intégral] Claude Fauchet, philologist: from the preservation to the enlightened transmission of medieval manuscripts in the Recueil de l’origine de la langue et poesie françoise (1581)

Sophie Glansdorff Pierre Pithou et l’editio princeps des Annales de Fulda (1588) [Texte intégral] Pierre Pithou and the editio princeps of the Annales de Fulda (1588)

Courtney M. Booker Veluti ansam quandam : The Nithard MS. Troyes 3203 as a Historical Guidebook from Claude de Marteau to Pierre de L’Estoile (1588) [Texte intégral] Veluti ansam quandam: le manuscrit MS. Troyes 3203 de Nithard, un Guide historique offert par Claude de Marteau à Pierre de L’Estoile (1588)

Paola Cifarelli Reditus regni Francorum ad stirpem Karoli. À propos de l’historiographie ancienne des Serments de Strasbourg : les gloses de Vigenère (1589) [Texte intégral] Reditus regni Francorum ad stirpem Karoli. On the early historiography of the Strasbourg Oaths: Vigenère’s glosses

Silvère Menegaldo Une édition pionnière d’un texte médiéval français : les Vers de la Mort d’Hélinand de Froidmont par Antoine Loisel (1594) [Texte intégral] A pioneering edition of a medieval French text: Antoine Loisel’s Vers de la Mort d’Hélinand de Froidmont (1594)

Laure-Anne Caraty De l’héritage des humanistes à une philologie empirique : la recherche d’une technique d’édition des troubadours par La Curne de Sainte-Palaye [Texte intégral] From the humanist legacy to an empirical philology: La Curne de Sainte-Palaye’s quest for a method of editing the troubadours