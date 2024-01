"Les neuf vies de Toussaint Cartier (1688-1767), l'ermite de Saint-Barnabé". Conf. de Claude Lacharité (Paris)

Les neuf vies de Toussaint Cartier (1688-1767), l’ermite de Saint-Barnabé

Conférence de Claude Lacharité

Séminaire de l’équipe Thélème, Université Paris Cité

25 janvier 2024, 18h-20h

Toussaint Cartier, qui a séjourné près de 40 ans seul sur une île au large de Rimouski en Nouvelle-France, a eu au moins neuf vies comme les chats. Marin pêcheur originaire de Saint-Quay-Portrieux en Bretagne, il fut ermite de Saint-Barnabé de 1728 à 1767, faisant « les fonctions de solitude » d’après les archives de l’époque qui le présentent comme un chrétien voué à faire son salut. Deux ans seulement après sa disparition, l’écrivaine britannique s’empara de sa figure pour en faire un veuf inconsolable dans son roman épistolaire The History of Emily Montague (1769). Tout au long du xixe siècle, la tradition orale l’imagina en descendant de Jacques Cartier, en nouveau Robinson Crusoé ou en victime du « mal sacré ». Du reste, l’avènement du chemin de fer l’érigea en personnage emblématique d’une station balnéaire à la mode. Enfin, certains érudits de la fin du xxe siècle virent en lui tantôt un parfait anachorète, digne héritier des Pères du Désert, tantôt un solitaire singulier aux idées hétérodoxes. Après lui avoir consacré une fiction en pièces détachées, L’œil de l’ermite en 2023, Claude La Charité se consacre à la rédaction d’un essai, où il s’attache à retracer les neuf vies du personnage, à la rencontre de l’histoire, de la légende et de la fiction.

Professeur à l’Université du Québec à Rimouski et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire littéraire, création et patrimoine imprimé, Claude La Charité est romancier, nouvelliste et spécialiste de l’humanisme de la Renaissance et du xixe siècle littéraire québécois. Membre du comité de direction de L’Année rabelaisienne aux Classiques Garnier, il fait également partie du collectif de rédaction d’XYZ. La revue de la nouvelle. Auteur de La rhétorique épistolaire de Rabelais (Nota bene, 2003), il a dirigé Rabelais et l’hybridité des récits rabelaisiens (Droz, 2017) avec Diane Desrosiers et édité les œuvres diverses de l’auteur de Pantagruel et Gargantua dans Tout Rabelais sous la direction de Romain Menini (Bouquins, 2022). En 2017, il a été élu à la Société royale du Canada. Aux Éditions de L’instant même, il a signé un recueil de nouvelles, La pharmacie à livres (2015), et trois romans, Le meilleur dernier roman (2018), Autopsie de Charles Amand (2021) et L’œil de l’ermite (2023).