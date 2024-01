Frontières et littératures lesbiennes - La littérature à l’oblique (Sorbonne)

La prochaine séance du séminaire “La littérature à l’oblique” aura lieu le 26 janvier 2024 de 18h à 20h. Cette séance sera consacrée à la question des frontières, entendues à la fois comme signification concrète et comme concept critique nécessaire à l’élaboration de catégories littéraires et poétiques lesbiennes et queer.

Camille Back (Université Sorbonne Paris Nord) et Marie-Agnès Palaisi (Université Toulouse Jean Jaurès) seront les intervenantes de cette séance. Elle s’appuieront plus particulièrement sur les textes et la pensée de la poète et théoricienne chicana Gloria Anzaldúa afin de relire nos existences lesbiennes au prisme de l’espace frontière.

Les interventions seront suivies d’un échange avec le public.

(Les inscriptions sont nécessaires pour pouvoir autoriser les entrées dans le bâtiment)