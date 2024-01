Postérité des classiques dans l’Antiquité : l’exemple des commentaires à Virgile (Séminaire Dialogue des temps, Rennes))

Postérité des classiques dans l’Antiquité : l’exemple des commentaires à Virgile

15h15 - 16h15

Daniel VALLAT (Université Lumière Lyon 2) : Comment Virgile est devenu un classique

16h15 - 17h15

Muriel LAFOND (Université Côte d’Azur) : L’Art d’enseigner : l’emploi de la 1ère personne dans les commentaires de Servius

La séance aura lieu en hybride. Pour obtenir le lien, contacter anne.rolet@univ-rennes2.fr

—

Le groupe Mouseion, dirigé par Sophie Van der Meeren et Judith Rohman poursuit et étoffe, pour les années 2022-2026, son projet général Présence des classiques. Ce projet s’organise autour de la notion de « tradition culturelle » et de quelques-uns de ses corrolaires : modalités de la transmission, matérielles et immatérielles, systèmes/hiérarchie des normes et des valeurs, notion de modèle et de source. Il s’agit d’étudier, dans une perspective transséculaire et transdisciplinaire, les formes de rayonnement des civilisations anciennes, en particulier grecque et romaine.

Si nos recherches et activités sont ciblées sur l’analyse de l’organisation de l’œuvre littéraire ou sur le travail et les conditions historiques de son élaboration et de sa réception, elles s’attachent également à l’histoire de la transmission textuelle et des commentaire ainsi qu’aux problématiques éditoriales. Tout en aspirant également à s’ouvrir sur les sciences humaines, nous nous penchons avec grand intérêt sur les questions que suscitent les interférences entre littérature et arts au sein d’œuvres hybrides.

Le séminaire Dialogue des temps, organisé par Anne Rolet sous la forme de conférences-débats et de tables rondes, s’intéresse à l’actualité des publications et des projets de recherche liés à l’Antiquité et à ses déploiements postérieurs, plus spécifiquement la Renaissance, mais pas exclusivement.