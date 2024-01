Acclamation. Création de structures par acceptation enthousiaste ou rejet injurieux. D’Augustin à Astérix (Paris)

Le succès ou l’échec, l’acceptation ou le rejet sont autant de situations et sentiments qui provoquent les acclamations. Ce colloque viendra questionner la formation de la structure de l’acclamation des Lumières à aujourd’hui. Il s’agira aussi de faire dialoguer la théologie, l’histoire de l’art et la science littéraire afin d’étudier la manière dont les formes d’acclamation sont représentées dans les textes et les images, et quelle fonction elles assument.

Programme

23/01/2024

10:00 Peter Geimer (directeur du DFK Paris)

Kirsten Dickhaut, Benedikt Kranemann, Markus A. Castor

Introduction

Introduction

Les langages de l’acclamation – parler, écrire, montrer

Languages of acclamation – speaking, writing, showing

Sprachen der Akklamation – Reden, Schreiben, Zeigen

10:45 Sven Kilian (Universität Stuttgart)

Kollektives Psalmodieren als alternative Frömmigkeitspraxis und dramatisches Strukturmodell im Frankreich des 16. Jahrhunderts

11:30 Pause café

11:45 Olivier Bonfait (Université de Dijon)

Présentation publique, acclamation, labellisation : le processus de l’exposition à Bologne à l’époque moderne

12:30 Marie Schiele (DFK Paris, Université de la Sorbonne)

Dire du bien et du mal sur la manière et les effets. Analyse comparée des structures d’adhésion ou de rejet de la représentation picturale et théâtrale dans les Salons de Diderot

13:15 Pause midi

14:15 Andreas Kablitz (Universität zu Köln)

Das Amen in der Kirche – Sprechakttheologische Überlegungen zur Liturgie der Messe

Espaces d’acclamation – la ville, l’église, la fête

Spaces of acclamation – the city, the church, the celebration

Räume der Akklamation – die Stadt, die Kirche, das Fest

14:45 Philippe Bordes (Université de Lyon)

Jacques-Louis David, ordonnateur de fêtes révolutionnaires. Un peintre à l’œuvre dans l’espace public

15:30 Benedikt Kranemann (Erfurt)

Beteiligung der Gläubigen am Gottesdienst durch Akklamationen. Beispiele aus der Liturgie des 19. Jahrhunderts

16:15 Pause café

16:45 Kirsten Dickhaut (Universität Stuttgart)

Kirche und Karneval – Akklamation als Strukturmoment in Victor Hugos Notre Dame de Paris

17:30 Fin

24/01/2024

Les corps d’acclamation

The bodies of acclamation

Die Körper der Akklamation