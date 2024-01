Entre arts, sciences et philosophie : étudier la pensée d’Edgar Wind. Conf. Rémi Mermet (séminaire Relations inter-arts et hybridations artistiques, en ligne)

Rémi Mermet (Paris 1 / HIPHIMO)

Entre arts, sciences et philosophie : étudier la pensée d’Edgar Wind

L’historien de l’art et philosophe des sciences Edgar Wind (Berlin, 1900 – Londres, 1971) est l’un des derniers grands représentants de la "science de l’art" germanique (Kunstwissenschaft), qui a révolutionné les sciences humaines durant la première moitié du XXe siècle. Mobilisant des savoirs extrêmement divers (arts, sciences naturelles, philosophie), s’attachant tout aussi bien à l’analyse conceptuelle la plus systématique qu’à l’étude la plus minutieuse d’images et de textes singuliers, l’approche windienne s’avère déroutante pour l’interprète, tant elle met à l’épreuve les frontières disciplinaires et les catégories établies. Je m’attacherai donc, durant cette présentation, à montrer non seulement la pensée de Wind au travail, mais aussi tout ce que celle-ci a encore à nous apprendre en matière d’interdisciplinarité et d’hybridation intellectuelle.

Rémi Mermet est docteur en philosophie (Paris 1) et en histoire de l’art (Genève). Ses recherches portent essentiellement sur l’histoire et l’actualité de l’esthétique philosophique, dans ses divers rapports aux arts et aux sciences, humaines comme naturelles. Spécialiste de la pensée germanique du début du XXe siècle (notamment de la Kunstwissenschaft et de la philosophie d’Ernst Cassirer), il s’intéresse également à d’autres champs et traditions théoriques, comme l’épistémologie historique, la théorie critique et l’esthétique expérimentale.