Georges Banu, au cœur de la recherche (Sorbonne nouvelle)

Organisée par l'Institut d'Études théâtrales (IET) de la Sorbonne Nouvelle, en collaboration avec l'Institut de recherche en études théâtrales (IRET) et la Théâtrothèque Gaston Baty, cette journée a été conçue en hommage à Georges Banu, qui fut pendant près d'un demi-siècle l'un des principaux enseignants-chercheurs de l'IET.

Y seront abordés plus précisément la personnalité de Georges Banu et son rôle en tant que chercheur, à travers le prisme d'une série d'interventions et de lectures assurées par ceux, artistes et universitaires, qui ont partagé avec lui les principaux moments de cette recherche qu'il n'a cessé de mener, en France comme à l'international, sur tous les aspects majeurs du théâtre, et dont témoignent aujourd'hui le foisonnement et la richesse des écrits qu'il nous laisse.

