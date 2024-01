Méthodologie de la biographie. Avec Geneviève Haroche-Bouzinac (Séminaire "Trajectoires)

Geneviève Haroche-Bouzinac

"Pratiques biographiques et vie de création"

10h (heure française)

Comment le choix d’un sujet de biographie s’impose-t-il au biographe ? Et que se passe-t-il de différent lorsque le biographe souhaite rendre compte d’une vie aux confluents des arts ? Comment articuler ces domaines en faisant le récit d’une vie vouée à la création ?

Quelles questions se poser en écrivant ? La référence aux écrits théoriques de biographes est-elle utile lors de l’enquête ou de la mise en forme ?

Du côté de l’enquête, il sera intéressant de faire part de ses modalités : recherches en archives, lecture des correspondances et des mémoires du temps, recherche des derniers témoins, parcours géographiques dans les pas du sujet etc. Le matériau qui s’offre au biographe est varié et riche. Comment faire des choix dans la matière qui est offerte ?

Du côté de la mise en forme, une fictionalisation du récit biographique est-elle évitable ? À partir de quel moment commence-t-elle et quelles sont ses limites ? Que s’autoriser, que s’interdire ?

Se pose également la question du féminin ? Existe-t-il des lignes de force qui seraient différentes lorsqu’on écrit la biographie d’une femme ?

Enfin, au cours de ce long parcours d’écriture biographique, une relation se noue entre l’auteur et son sujet biographé, quelle importance lui accorder. Entre les diverses biographies rédigées, quelle ligne de force réunit ces enquêtes ? En un mot, que disent les biographies du biographe ?

Geneviève Haroche-Bouzinac, professeur émérite à l’université d’Orléans, a publié des ouvrages et articles consacrés aux correspondances. L’Épistolaire (Hachette) (en ligne Gallica). Elle a dirigé plusieurs dossiers sur la lettre et dirige la revue Épistolaire (Champion. AIRE). Elle a publié, chez Flammarion, les biographies de Louise Élisabeth Vigée Le Brun, histoire d’un regard, [2011] 2015 ; La Vie mouvementée d’Henriette Campan (1752-1822), 2017 ; Louise de Vilmorin, une vie de bohème ; Madame de Sévigné, une femme et son monde au Grand Siècle, 2023. Plusieurs de ces biographies ont été primées. Elle a été conseillère historique de la rétrospective Vigée Le Brun (RMN, 2015) et de l’exposition « Une vie à l’œuvre » consacrée à Louise de Vilmorin (2019).

