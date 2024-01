Langage et énaction. Aspects sémiotiques (EHESS, Paris)

Régis Missire

Introduite dans Maturana (1978), retravaillée dans Maturana et Varela (1994) et ayant fait l’objet de reprises dans un certain nombre de travaux en linguistique et en sémiotique (Linell, 2009), (Cowley, 2011), (Thibault 2011), (Kravchenko, 2012), (Raimondi, 2014), (Bottineau, 2012, 2017a, 2017b), Love (2007, 2017), la notion de languaging est un point d’entrée propice pour discuter les liens entre énaction et linguistique. Désignant initialement un type de coordination comportementale récursive, le terme en est venu à désigner plus génériquement l’activité de langage, par opposition aux langues historiques qui en sont le produit. La parole n’est alors plus conçue comme la mise en œuvre d’un système abstrait qui lui préexisterait mais comme une activité au sein de laquelle émergent des régularités métastables. Si l’on conserve à la notion sa valeur coordinationnelle initiale, on voit qu’elle permet de lier plusieurs thèmes caractéristiques de l’énaction, notamment interactionnel, praxéologique et émergentiste. Nous commencerons par présenter la notion de couplage sur laquelle repose la notion de languaging. Nous en discuterons ensuite quelques cas élémentaires, notamment dans des situations de communications entre espèces, puis nous considérerons l’importance de la fonction de régulation conditionnant l’objectivation des unités sémiotiques. Nous envisagerons alors plus particulièrement le thème coordinationnel dans ses dimensions interactionnelle et dialogique. Nous discuterons ensuite la relation entre languaging et langue et introduirons sur la base des discussions précédentes une distinction entre languaging de premier, second et troisième ordre.

Régis Missire est maître de conférences à l’université Toulouse Jean Jaurès et membre du Laboratoire de neuropsycholinguistique (LNPL). Son travail de recherche se situe dans les domaines de la sémantique et la sémiotique.

