L'epica post-virgiliana e la filosofia (Roma)

Martedì 17 giugno

15.00 Saluto di Luigi Miraglia (Accademia "Vivarium novum")

Sessione I: Poesia e filosofia dopo l’Eneide. Presiede Angelo Luceri (Università di Roma Tre)

15.30 Giampiero Scafoglio (Université Côte d’Azur, Nice): Epica e filosofia: una sinergia feconda e problematica

16.00 Fabio Stok (Università di Roma “Tor Vergata”): Anneo Cornuto: un turning point dell’epica latina?

16.30 Pausa caffè

17.00 Stefano Poletti (Albert Ludwigs Universität, Freiburg): Dov’è (e cosa fa) il dio alle soglie della guerra civile? Sulla ricezione del “Giove stoico” del De consulatu suo nell’epica latina

17.30 Annemarie Ambühl (Johannes Gutenberg Universität, Mainz): Manilius’ Astronomica and Roman practical philosophy of life

18.00 Concerto del Coro Tyrtarion

Mercoledì 18 giugno

Sessione II: Lucano. Presiede Giuseppe La Bua (Università di Roma “La Sapienza”)

9.00 Christine Walde (Johannes Gutenberg Universität, Mainz): Lucan the philosopher? A critical intervention

9.30 Nicola Lanzarone (Università di Salerno): L’incidenza della filosofia sul Bellum civile di Lucano

10.00 Robert Muhindo Tsongo (Université Catholique du Congo, Kinshasa): La perte d’identité en période de guerre au coeur de la Pharsale. Réflexions sur l’oeuvre de Lucain

10.30 Pausa caffè

11.00 Pierre-Alain Caltot (Université d’Orléans): Lucain et la philosophie politique. L’organicisme de la Res publica à l’épreuve des guerres civiles dans la Pharsale

11.30 Fabrice Galtier (Université Clermont Auvergne): La «détermination» du destin et ses implications éthiques dans le livre VI de la Pharsale

12.00 Markus Kersten (Johannes Gutenberg Universität, Mainz): Philosophy at Pharsalos? On Lucan’s Cicero

12.30 Pausa pranzo Sessione III: Valerio Flacco e Silio Italico. Presiede Francesco Ursini (Università di Roma “La Sapienza”)

15.30 Anne Sinha (Université Sorbonne Paris Nord): Sese mirata furentem est (Arg., 7, 337): une réécriture proprement stoïcienne de la Médée de Sénèque dans les Argonautiques de Valérius Flaccus ?

16.00 Bernhard Söllradl (Universität Salzburg): Stoic martyrs in Thessaly? Historicizing the suicides of Aeson and Alcimede at Val. Fl. 1, 730-826

16.30 Pausa caffè

17.00 Patrizio Domenicucci (Università G. D’Annunzio, Chieti-Pescara): Immortalità astrale e divinazione nel poema di Valerio Flacco

17.30 Marco Fucecchi (Università di Udine): Self-control e leadership: Seneca, Silio Italico e l’ ira

Giovedì 19 giugno

Sessione IV: Stazio. Presiede Charles Guittard (Université Paris-Nanterre)

9.00 Federica Bessone (Università di Torino): I “paradossi stoici” di Stazio

9.30 Giulio Celotto (University of Virginia): Statius’ Empedoclean epic: love and strife in the Thebaid

10.00 Renée Uccellini (Università Guglielmo Marconi): Fato, leggi divine e Natura nella guerra degli uomini: risonanze stoiche nell’ Achilleide di Stazio

10.30 Pausa caffè

Sessione V: La tradizione esegetica. Presiede Tiziana Privitera (Università di Roma “Tor Vergata”)

11.00 Paolo Esposito (Università di Salerno): Tracce filosofiche nei commenti a Lucano tra Medioevo e Umanesimo

11.30 Valentino D’Urso (Università di Salerno): Stratigrafie filosofiche nell’esegesi a Lucano: un’analisi diacronica

12.00 Muriel Lafond (Université Côte d’Azur, Nice): Lactantius Placidus et la philosophie dans la Thébaïde de Stace

12.30 Étienne Wolff (Université Paris Nanterre): Le commentaire du pseudo-Fulgence à la Thébaïde de Stace

13.00 Giampiero Scafoglio & Fabio Stok, Conclusione dei lavori