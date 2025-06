Exposition "Philippe Jaccottet. Images d'enfance" (Moudon, Suisse)

Le Musée du Vieux-Moudon consacre une exposition à l’enfance moudonnoise de Philippe Jaccottet, l’un des plus grands poètes francophones du XXe siècle. Né en 1925, Jaccottet a vécu à Moudon jusqu’à l’âge de huit ans. Son père y exerçait la profession de vétérinaire, et plusieurs membres de sa famille y résidaient. Ces premières années, bien que discrètes, ont profondément marqué son imaginaire.

L’exposition met en lumière ces débuts, à travers les lieux, les figures et les souvenirs évoqués dans Le Cours de la Broye, une « suite » poétique parue en 2008 aux éditions Empreintes. Photographies de famille, portraits anciens, manuscrits et extraits d’œuvres permettent de plonger dans les racines moudonnoises du poète et d’en découvrir les échos dans son œuvre.

Une invitation à découvrir, ou redécouvrir, la voix subtile et essentielle de Philippe Jaccottet à travers le prisme de son enfance.

Au programme :

Samedi 21 juin, à 11 heures

Vernissage. Discours de Daniel Maggetti, professeur de littérature romande à l’UNIL, directeur du Centre des littératures en Suisse romande, et de Sarah Besson-Coppoletti, directrice du Pôle muséal de Moudon.

Mercredi 3 septembre, à 19 h 30

Lecture de La Clarté Notre-Dame par le comédien Michel Voïta.

Salle de l’Amicale du Rochefort (rue du Château 48). Avec une introduction de José-Flore Tappy, poète, éditrice de Philippe Jaccottet dans la « Bibliothèque de la Pléiade ».

Sans réservation, chapeau à la sortie. Possibilité de visiter l’exposition temporaire jusqu’à 19 h 15.

Samedi 20 septembre, à 15 heures

Pose d’une plaque commémorative sur la maison natale de Philippe Jaccottet, rue des Tisserands 34, à Moudon.

Discours de Carole Pico, syndique de Moudon, et de José-Flore Tappy.

Projection du plan-fixe consacré à Philippe Jaccottet (1978).

Vendredi 24 et samedi 25 octobre, à 20 heures

Roud-Jaccottet, lecture-spectacle d’après la correspondance échangée entre les deux poètes.

Mise en scène : Frédéric Ozier, participation musicale de l’ensemble Carouge, Théâtre de la Concorde, Lausanne (rue du Château 42). Avec les comédiens Alain Carré (Jaccottet) et Philippe Vuillemin (Roud) et la flûtiste Nathalie Ducommun.

Prix : 25.– (comédiens et musiciens réunis).

Possibilité de visiter l’exposition temporaire jusqu’à 19 h 30.

Réservation : www.ticketino.com ou Moudon Région Tourisme, 021 905 88 66.