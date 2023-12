Journée d'études "Musées, galeries et collections à la loupe : enquêtes en milieu muséal"

« Musées, galeries et collections à la loupes : enquêtes en milieu muséal »

Programme prévisionnel

5 février 2024

Université d’Artois – Maison de la recherche

Matinée

9h : accueil des participants

9h15 : Marie-Clémence Régnier, université d’Artois, Textes et Cultures, et Marine Le Bail, université Toulouse II-Jean Jaurès, PLH-ELH, "Introduction"

Le récit d’enquête ou le musée ludique

9h30 : Jessica de Bideran, université Bordeaux-Montaigne, MICA, « Escape game en milieu littéraire ou comment la résolution d’énigme devient médiation »

10h : Pauline Dancin, FRAC Centre Val-de-Loire, « En quête de musée. Le sens de la recherche dans la littérature policière pour la jeunesse »

10h30 : échanges et discussions

10h45 : pause

Objets muséaux au cœur de l’énigme, entre fantasme et réalité

11h : Rodolphe Leroy, université de Bourgogne, Pôle documentation, « Poison Book Project. Le livre qui tue et le livre qui brûle. Récits patrimoniaux et pratiques professionnelles »

11h30 : Maxence Mosseron, « Le bien culturel et la "stratégie de l’énigme" : entre vérité référentielle et régime fictionnel, les lieux multiples de l’œuvre »

12h00 : échanges et discussions



12h30 : pause-déjeuner

Après-midi

Le musée et la fabrique de l’authenticité

14h : Jean-Baptiste Chantoiseau, université de Rouen – CEREDI : « À la recherche du perroquet perdu : Flaubert et ses musées en quête d’authenticité »

14h30 : Mathilde Vançon, université de Lorraine, Littératures, Imaginaires et Sociétés : « Enquête(s) au musée, en quête de soi »

15h : échanges et discussions

15h15 : pause

Le modèle de l'enquête vu par le monde du musée et de l'édition

15h30 - 17h30, table-ronde avec le Musée Guerre et Paix, le château d’Hardelot, le Musée du Touquet-Paris-Plage Edouard-Champion, le Musée Félicien Rops, Namur

Entretien avec les éditions Aubane autour des collections adulte et junior « Polar en Nord »

17h30 : conclusion et fin de la journée

Comité d'organisation : Marine Le Bail (UT2J, PLH-ELH) et Marie-Clémence Régnier (université d'Artois, Textes et Cultures)