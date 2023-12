Steven L. Kaplan, Transmettre, soumettre, socialiser. Essai sur l'apprentissage de Colbert à la Grande Guerre

Sans atteindre le rang d'un « fait social total », l'apprentissage est une idée et une pratique qui touche beaucoup de personnes (enfants, parents, patrons et leurs corporations, politiques, régulateurs, réformateurs), mais aussi de nombreux points sensibles dans le fonctionnement de la société, la marche de l'économie, les intérêts de l'État, la culture politique, l'articulation de positions idéologiques concernant la chose publique, l'élaboration de normes sociales et morales, l'évolution des représentations de l'enfance et de l'adolescence.

On n’en finit pas, en France, de prétendre « revaloriser l’apprentissage ». En dessinant une vaste fresque historique, qui nous mène de l’époque de Colbert jusqu’au début du XXe siècle, l’historien américain et francophile Steven L. Kaplan (connu, en particulier, pour ses travaux sur la culture du pain) expose les heurs et malheurs d’un système de formation peu prisé sinon décrié dans notre pays, quand il prospérerait ailleurs, dit-on. Y aurait-il une aversion française à l’égard de l’apprentissage, et pourquoi ?