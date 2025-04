"La croisade réinventée. Un fantasme des masculinistes et islamophobes du web", par Florian Besson (laviedesidees.fr)

À lire sur laviedesidees.fr, au sein d'un dossier sur "Ce que l'extrême droite fait au monde" :

"La croisade réinventée Un fantasme des masculinistes et islamophobes du web", par Florian Besson (en ligne le 29 avril 2025)

On assiste sur le web à un retour de l’imagerie des Croisades, mêlant racisme, masculinisme et développement personnel. Comment comprendre cet usage de l’Histoire ?

"La fascination des extrêmes droites contemporaines pour la période médiévale en général et, en particulier, pour les croisades et les Templiers est connue et analysée depuis longtemps. À la fin du XIXe siècle déjà, le polémiste Edouard Drumont, sur une affiche promotionnelle de son ouvrage antisémite La France juive, se représentait en croisé piétinant une caricature de Juif. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne nazie puisa également dans l’imagerie de la croisade pour inciter les volontaires, notamment français, à rejoindre une grande « croisade antibolchevique ». Plus récemment, les médiévistes ont montré comment la croix de Jérusalem ou encore le cri de guerre « Deus Vult » sont devenus au fil des années 2000-2010 des symboles couramment utilisés par les droites extrêmes européennes ou étatsuniennes [1] : on les retrouve sur des tee-shirts ou des pancartes dans des manifestations ou encore taguées sur des mosquées ou des universités pour s’opposer à des phénomènes migratoires contemporains. Cet attachement à la période médiévale en général et aux croisades en particulier se reconfigure aujourd’hui sur Internet, surtout sur les réseaux sociaux, où des comptes utilisent les croisades comme pierre angulaire d’un discours mêlant racisme, masculinisme... et développement personnel. Comment comprendre ces usages politiques de l’histoire ? […]"

