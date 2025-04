Anne-Sarah Bouglé-Moalic (éd.), L'éternel antiféminisme. Réflexions contemporaines autour de deux textes antiféministes

i le vote des femmes semble naturel aujourd'hui, il a pourtant dû affronter des obstacles importants pendant de longues années. Le débat est vif durant des décennies, s’exprimant à la fois dans la presse, dans des essais, dans les sphères universitaires et législatives.

Ce livre propose de découvrir deux textes de cette époque : la thèse de droit de Joseph Ginestou, La femme doit-elle voter ? (Le pour et le contre), rédigée en 1910, et le rapport du sénateur Alexandre Bérard de 1919, tous deux farouchement opposés au suffrage féminin.

Contextualisés par l’introduction et les notes de l’éditrice scientifique, ces deux textes sont une invitation à mieux appréhender ce débat historique et à porter un regard plus lucide sur certains discours antiféministes encore à l’œuvre aujourd’hui.

Anne-Sarah Bouglé-Moalic est docteure en histoire, chercheuse associée à l’université de Caen Normandie et titulaire d’un diplôme universitaire « Égalité femme-homme » de l’université de Grenoble Alpes. Elle a notamment travaillé sur le droit de vote des Françaises.

On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage…

Sommaire en ligne (OpenEdition)…

Anne-Sarah Bouglé-Moalic

Avertissement

Yaël Braun-Pivet

Préface

Anne-Sarah Bouglé-Moalic

Introduction

Textes sources annotés

Joseph Ginestou

La femme doit-elle voter ? (Le pour et le contre)

Alexandre Bérard

Rapport du Sénat no 564 sur le vote des femmes, 1919

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 octobre 1919, session ordinaire