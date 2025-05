Natan Sznaider, Mémoires en conflit

Traduit par Pierre Rusch

Prenant comme point de départ la polémique autour de l'historien camerounais Achille Mbembe en Allemagne en 2020, Natan Sznaider met en perspective, sous l'angle de la sociologie de la connaissance, deux récits moraux qui semblent s'exclure mutuellement. Quel événement, de l'Holocauste ou du colonialisme, constitue l'archétype des plus grands crimes de l'histoire de l'humanité ? Les mémoires européenne et non européenne semblent irréconciliables sur ce point, chaque partie revendiquant de tirer les leçons d'une histoire cruelle, et donc de se trouver du bon côté de l'Histoire. Le débat ne peut-il donc qu'être unilatéral ?En revenant sur les penseurs qui ont marqué la réflexion sur cette question jusqu'à aujourd'hui, comme Claude Lanzmann, Frantz Fanon, Hannah Arendt et Edward Said, l'auteur entreprend de faire émerger la possibilité d'une troisième voie, au-delà de la dichotomie entre l'universalisme et le particularisme. Une voie où universaliser n'est pas relativiser les expériences particulières

Sommaire :

Préface à l'édition française

Introduction – Les conséquences d'une distinction : Achille Mbembe en Allemagne

Vivre dans et avec l'impossible

Karl Mannheim : Hongrois, Juif, Allemand

Alfred Dreyfus et la lecture arendtienne de Kafka : la vie juive dans l'impossible

Hannah Arendt : Juive, Allemande, Américaine

Claude Lanzmann et Frantz Fanon. Deux Français : un Juif, un Noir

Albert Memmi : Juif, Tunisien, Français

Edward Said : Chrétien, Arabe, Américain

Points de fuite de la mémoire

Israël, point de fuite colonial, anticolonial et postcolonial

Holocauste et génocide : une impossible place au soleil – L'héritage (post)colonial de l'Allemagne

La double conscience : racisme et antisémitisme

Références bibliographiques

Index de personnes