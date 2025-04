Bernard Manin, "Un voile sur la liberté". La Révolution française, du libéralisme à la Terreur

Préface de Biancamaria Fontana

Comment la Révolution française a-t-elle pu déraper du libéralisme vers la Terreur ? De la proclamation de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à la répression violente mise en œuvre par le Comité de salut public ? Pour le comprendre, Bernard Manin offre dans ce livre inédit une analyse magistrale des actes et des discours révolutionnaires.



Le virage autoritaire a été souvent expliqué par l’emprise de l’idée de volonté générale et la toute-puissance supposée du législateur. S’opposant à cette lecture, l’auteur montre que les révolution­naires, influencés par Montesquieu bien plus que par Rousseau, entendaient séparer les pouvoirs afin de mieux les limiter. Mais la balance des pouvoirs établie par la Constitution de 1791 s’est révélée inadaptée aux situations de crise. Ils ont alors cru pouvoir, suivant la formule de l’Esprit des lois, « mettre, pour un moment, un voile sur la liberté ». La Terreur est née, non de la suprématie des lois, mais de leur suspension au nom de l’urgence.



Cette enquête historique et philosophique sur la Révolution livre une réflexion profonde sur la fragilité des institutions libérales, menacées à la fois par le déséquilibre des pouvoirs et la tentation du recours au gouvernement d’exception.

Bernard Manin (1951-2024) était professeur au département de science politique de New York University et directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Il est notamment l’auteur de : Principes du gouvernement représentatif (1995), de Montesquieu (2024) et de La délibération politique (2025).

Biancamaria Fontana est professeure honoraire de l’Université de Lausanne. Spécialiste de l'histoire des idées politiques, ses recherches portent notamment sur l’invention de la République moderne.