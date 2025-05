Laure Murat, Toutes les époques sont dégueulasses. Ré(é)crire, sensibiliser, contextualiser

Depuis quelques années, un malaise s’est installé dans la culture contemporaine. Ici on récrit des textes classiques ou certains best-sellers pour les purger du racisme et du sexisme, ailleurs on en appelle à une surenchère de contextualisations.

Et si la question qui sous-tend ce vaste débat était mal posée ? S’il s’agissait, dans bien des cas, d’argent et non d’éthique ? Et si la censure n’était pas du côté qu’on croit ? Et si les précautions prises à tout contextualiser produisaient à terme un effet pervers ?

À l’aide de quelques exemples, Laure Murat tente de rebattre les cartes d’une polémique qui, à force d’amplifier, brouille les vrais enjeux de la création et de sa dimension politique.

Lire les premières pages…

Pierre Assouline a consacré un billet à cet essai sur son blog larepubliquedeslivres.com :

"Si les livres vous heurtent, ne les lisez pas"…