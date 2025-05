Adrienne Rich, Le sens de notre amour pour les femmes

Traduction de l’anglais (États-Unis) Marie Chuvin

Perspective Émilie Notéris & Florence Andoka

​​« Il y a des féministes conscientes et politisées depuis presque deux cents ans ; il y a un mouvement en faveur de l’homosexualité depuis presque un siècle ; et parmi les activistes les plus intransigeantes et héroïques de tous les mouvements pour le changement social, beaucoup ont été des lesbiennes. »

Ce recueil rassemble deux discours pionniers qui interrogent les dynamiques des luttes féministes et LGBTQIA+, depuis les années 70 jusqu’aujourd’hui.

Au cœur de la pensée d’ Adrienne Rich, il y a cette articulation nécessaire entre lesbiennes et féministes. Il y a l’amour des femmes entre elles, si absent des imaginaires, qui pourrait être établi comme axiome militant. Il y a des liens à tisser et du sens à insuffler, sans cesse.

Ces deux textes sont mis en perspective par Émilie Notéris & Florence Andoka : elles interrogent les conséquences des politiques de l’identité sur les mobilisations actuelles, et invitent à repenser les solidarités et le dialogue au sein des luttes.

Lire un extrait…

Adrienne Rich (1929-2012) était une poétesse, essayiste et militante féministe américaine. Figure centrale du féminisme lesbien, elle a marqué la littérature par ses écrits engagés sur les droits des femmes, les questions de genre, de sexualité et de justice sociale. Son recueil Plonger dans l’épave (Diving into the Wreck, 1973) lui a valu le National Book Award, qu’elle a partagé avec Audre Lorde et Alice Walker, au nom de toutes les femmes marginalisées.

—

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Quasiment comme le Messie", par Claude Grimal (en ligne le 6 mai 2025).