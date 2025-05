K. L. Reich, Joaquim Amat-Piniella

Traduction du catalan et postface par Dominique Blanc

Des républicains espagnols, combattants de la guerre civile et réfugiés en France après la victoire des troupes fascistes de Franco, sont capturés par les Allemands lors de la débâcle de 1940 et déportés en tant qu’apatrides indésirables à Mauthausen.

Commence alors un long calvaire dont Joaquim Amat-Piniella, lui-même interné plus de quatre ans dans le camp, fait ici le récit « en forme de roman » pour être le plus fidèle possible à la vérité intime de ceux qui ont vécu cette tragédie. Tout y est vrai : les faits, les événements, l’avilissement dans lequel les maîtres nazis veulent entraîner leurs esclaves déportés, l’instinct de survie qui peut conduire aussi bien à céder à « l’esprit du camp » qu’à résister à la déshumanisation par la solidarité.

Joaquim Amat-Piniella (Manresa, 1913 – Barcelone, 1974) a rédigé son roman après sa libération, en 1945 et 1946. Il a tenté de le faire éditer en Espagne, mais la censure l’en a empêché pendant dix-sept ans. Le livre paraîtra en 1963. Longtemps ignoré et inconnu hors d’Espagne, K. L. Reich mérite de prendre place auprès des œuvres de Primo Levi, Jorge Semprún ou Varlam Chalamov.

