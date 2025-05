Houari Touati (dir.), Ibn Khaldûn et les sciences humaines

Guerre dAfghanistan. implosion de l'URSS. attentats du 11 septembre, Printemps arabes : chaque fois, l'oeuvre du penseur médiéval Ibn Khaldun. l'un des plus grands philosophes et historiens de son époque. considéré comme précurseur de la sociologie et de l'anthropologie modernes, a été convoquée pour éclairer ces tournants de l'histoire. Né à Tunis en 1332 et mon au Caire en 1406. Ibn Khaldun a opéré un changement de paradigme comparable à ceux que connaissent les révolutions des sciences exactes en inaugurant ce champ qui a pour nom la "science de la société et de la civilisation".

Ce volume sans précédent, servi par les meilleurs spécialistes internationaux. anthropologues, linguistes. philosophes et islamologues. présente la pensée d'Ibn Khaldun, montre son actualité et la confronte aux deux concepts majeurs des sciences humaines, l'un lié à la tradition arabe, l'autre à la tradition européenne. Une plongée inédite et pluridisciplinaire dans les écrits d'Ibn Khaldun. appelés à prendre de plus en plus d'importance.

