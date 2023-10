Faire Corps #2 (Auch)

L’édition 2 de Faire Corps approche à grands pas ! C'est pendant le festival Circa que le second rendez-vous de Faire Corps - rencontres nomades de la recherche en cirque organisées par et pour des jeunes chercheur·se·s - aura lieu. Cette deuxième édition est soutenue par la Chaire ICiMa et est de nouveau portée par le CCCirque.

Les deux matinées (24 et 25 octobre) auront lieu à l’École du Pont National, 4 Rue du Pont national, 32000 Auch.

Le contenu du programme ainsi que l'argumentaire de Faire Corps sont disponibles sur la page Facebook de l'événement. Certains éléments de la programmation pourront être soumis à des modifications, mais les horaires resteront inchangés. [ https://www.facebook.com/events/1763590387407598 ]

Pour le séminaire doctoral du 25 octobre, pensez à vous inscrire à l’adresse suivante :

recherche.fairecorps@gmail.com