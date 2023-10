Reproduire l'art au temps de Rodin" (Paris, Musée Rodin & en ligne)

Journée d’étude

Vendredi 10 novembre 2023, 09h15 - 17h15

Reproduire l’art au temps de Rodin

Sous la direction d’Emmanuel Pernoud, professeur émérite d’histoire de l’art contemporain, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Paris, musée Rodin, auditorium Léonce Bénédite et retransmission en direct sur Zoom

La carrière d’Auguste Rodin (1840-1917) est contemporaine de la transformation et de l’accélération d’un phénomène décrit par Walter Benjamin sous l’expression de « reproductibilité technique ». Dans le contexte de l’industrialisation des images et des productions culturelles, la gloire de Rodin se traduisit par une reproduction exponentielle de ses œuvres au moyen de procédés et de supports les plus divers. Photographies de presse, fac-similés de ses dessins, cartes postales, par bien des aspects l’œuvre de Rodin bénéficia des techniques modernes qui bousculaient les moyens traditionnels de reproduction. Elle ne fut pas la seule à profiter mais également à pâtir d’un phénomène que des critiques de l’époque identifiaient déjà à la « perte d’aura » de l’œuvre d’art. La reproduction industrielle était-elle un bien ou un mal ? La vague de multiples, dans tous les domaines de l’art et de la décoration, suscita une floraison de commentaires souvent liés à l’utopie Belle Époque d’un « art pour tous ». Pour comprendre la situation nouvelle à laquelle se trouvaient confrontés l’art et les artistes, cette journée d’étude accueillera divers points de vue sur la reproduction artistique et industrielle au temps de Rodin.

Programme :

09h15

Mot d’accueil

Amélie Simier, conservatrice générale du patrimoine, directrice du musée Rodin

09h30

Introduction

Emmanuel Pernoud, professeur émérite d’histoire de l’art contemporain, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

10h00

Une « usine Rodin » ? Conditions de production et perception des multiples en marbre

Chloé Ariot, conservatrice du patrimoine, chargée de la collection de sculptures au musée Rodin

10h30

Pause

10h45

« Faire comprendre mon œuvre ». Auguste Rodin et la photographie : expérimentation, recréation et diffusion de son art dans la presse et dans les livres (1880-1930)

Laure Boyer, chercheure associée au LARHRA – CNRS UMR 5190 – Université de Lyon-Grenoble

11h15

Du sculpteur à la sculptrice, enjeux de représentation et de médiatisation : l’exemple des portraits photographiques de Renée Sintenis

Eva Belgherbi, doctorante en histoire de l’art (Université de Poitiers - École du Louvre) et Marie Gispert, maîtresse de conférences HDR à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

11h45

Discussion

14h30

L’atelier Lorenzi, fournisseur de la littérature fin-de-siècle

Sophie Basch, professeur de littérature française des XIXe et XXe siècles à Sorbonne Université

15h00

Remade in Germany. L’art et sa reproductibilité en Allemagne autour de 1900

Victor Claass, coordinateur scientifique à l’Institut national d’histoire de l’art

15h30

Pause

15h45

L’apport des bronziers à la construction du droit d’auteur

Sabine Lubliner-Mattiata, docteure en histoire de l’art

16h15

L’art de la reproduction et reproduction de l’art : gypsothèques universitaires et production artistique contemporaine à la Belle Époque

Soline Morinière, chargée d’études documentaires au musée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye

16h45

Discussion.

—

Comité scientifique et coordination :

Amélie Simier, conservatrice générale du patrimoine, directrice du musée Rodin

Emmanuel Pernoud, professeur émérite d’histoire de l’art contemporain, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Véronique Mattiussi, chef du service de la Recherche au musée Rodin

Franck Joubin, documentaliste, chargé des colloques au musée Rodin.

—

Informations pratiques :

Musée Rodin

Auditorium Léonce Bénédite

21, boulevard des Invalides

75007 Paris

https://www.musee-rodin.fr/musee/agenda/reproduire-lart-au-temps-de-rodin

—

Retransmission en direct sur Zoom

—

