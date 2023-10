Arnaud Duprat et Corinne François-Denève (dir.), Vivien Leigh. "I'm not a film star, I'm an actress"

Vivien Leigh (1913-1967) est pour beaucoup l’actrice d’un seul rôle, celui de Scarlett O’Hara dans Autant en emporte le vent. Pourtant sa carrière fut éblouissante : couronnée de prix prestigieux – deux Oscar, un prix d’interprétation à la Mostra de Venise, un Tony Award –, elle a brillé au cinéma comme au théâtre. Au cinéma, elle a laissé derrière elle une filmographie certes réduite – dix-neuf films –, mais dont la cohérence thématique et esthétique la situe dans le sillage des plus grandes stars. Et malgré une santé fragile, elle a tracé un parcours théâtral éclectique qui force le respect. Le legs artistique de Vivien Leigh est unique. Les contributions regroupées dans cet ouvrage veulent s’interroger sur la singularité de son jeu et mettre en lumière l’importance de sa contribution dans l’histoire du théâtre et du cinéma.

Arnaud DUPRAT est maître de conférences HDR au département d’espagnol à l’université de Rennes 2. Membre du laboratoire d’études cinématographiques de l’équipe d’accueil «Arts: Pratiques et Poétiques» (EA 3208).

Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure de Paris et agrégée de Lettres, docteure en littérature comparée, Corinne FRANÇOIS-DENÈVE est professeure de littérature comparée à l’université de Haute-Alsace



Table des matières

Introduction, par Arnaud DUPRAT et Corinne FRANÇOIS-DENEVE

VIVIEN LEIGH DANS LES ARCHIVES

The Vivien Leigh Archive at the Victoria and Albert Museum, London, par Keith LODWICK

Conscious De-Coupling: on trying to revise Vivien Leigh’s reputation, par Kate DORNEY

Vivien Leigh, la tentation des larmes, par Corinne FRANÇOIS-DENÈVE

Vivien Leigh, British fashion ambassadress on the 1948 Old Vic Tour of Australia and New Zealand, par Shiroma PERERA-NATHAN

VIVIEN LEIGH EN SES ROLES

Vivien Leigh, l’art de la transgression, par Christian VIVIANI

Beyond Scarlett: The Collaboration between Vivien Leigh and David O. Selznick after Gone with the Wind, par Milan HAIN

Autant en emporte Cukor : le casting de Vivien Leigh, petit essai archéologique du cinéma, par Yola LE CAINEC

« There is no then » : les mémoires croisées de Vivien Leigh et d’Emma Hamilton, par Tessa NUNN

« I hate this play and every word in it » : Sabina ou l’ironie métathéâtrale, par Julie VATAIN-CORFDIR

VIVIEN LEIGH AU PRISME DES ETUDES ACTORALES

Vivien Leigh ou le jeu de la beauté, par Jacqueline NACACHE

Entre réalisme et mélodrame : les deux virages du jeu de Vivien Leigh, par Pedro GUIMARÃES

Anna Karénine : un rôle introspectif, par Louis DAUBRESSE

Vivien Leigh et Maria Casarès : d’une Lady Macbeth à l’autre (Jean Vilar, 1954, Glen Byam Shaw, 1955), par Arnaud DUPRAT

De Scarlett à Rose, de Blanche à Ginny, un portait duel(s) de Vivien Leigh et Kate Winslet, par Jacques DEMANGE

Epilogue : Rencontre avec Caroline Silhol