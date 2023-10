"Les livres font-ils la loi ?". Tel est le titre d'un programme de recherche initié au sein du Laboratoire Droit & Littérature de l'Université de Lausanne, à l'initiative de Loïc Parein et Charlotte Dufour. Cette réflexion sur "La puissance instituante de la littérature envers le droit" est hébergée sur une plateforme collaborative qui structure un réseau composé de chercheuses et de chercheurs issus de plusieurs disciplines, institutions et pays (Suisse, France et Belgique notamment), qui entendent encourager la possible cristallisation d’un genre littéraire de nature à encourager la réorientation de la politique répressive et a fortiori des institutions juridiques. Fabula vous invite à accéder au site web… Un colloque "Droit & Littérature. La fiction en pouvoir ?" se tient ce mercredi 4 octobre à l'Université de Lausanne), pour sonder espaces d’ouverture théoriques communs aux deux champs.