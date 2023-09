Laboratoire Droit et Littérature

Le Laboratoire Droit & Littérature s’inscrit dans un projet de recherche interdisciplinaire et international co-dirigé par Loïc Parein (avocat et chargé de cours à la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration de l'Unil) et Charlotte Dufour (juriste et docteure en littérature française, maître assistante à la Faculté des Lettres de l'Unil) intitulé « La puissance instituante de la littérature envers le droit – Les livres font-ils la loi ? »

Il consiste en une plateforme collaborative qui structure un vaste réseau composé de chercheuses et de chercheurs et de membres de la société civile. Il réunit ainsi de manière transversale plusieurs disciplines, institutions et pays (Suisse, France et Belgique notamment).

Il tend, d'une part, à assurer une veille sur la thématique (cours, séminaire, colloque, conférence, fait divers, procès, etc.) et, d'autre part, à mener une recherche qui entend questionner l’impact de la littérature sur le droit et étudier plus exactement la possible cristallisation d’un genre littéraire de nature à encourager la réorientation de la politique répressive et a fortiori des institutions juridiques.