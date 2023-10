Emmanuel Bouju publie aux éditions québécoises Codicille (animées par l'un des fondateurs de Fabula : René Audet) une édition augmentée, et directement accessible en ligne, des Fragments d'un discours théorique publié en 2015 chez Cécile Defaut. Ces Nouveaux fragments d'un discours théorique constituent autre chose qu’un dictionnaire ou un lexique ordinaire : plus que des notions et leurs définitions, cette collection rassemble "des valeurs de pensée, des paris maïeutiques et des façons nouvelles de poser la question de la littérature, et le problème de sa théorie. Chaque article engage son auteur, parfois assez ouvertement, en même temps qu’il illustre une sensibilité contemporaine et la forme d’écriture qui lui est associée". Fabula vous invite à parcourir cette nouvelle Table des matières…, dont le projet n'est pas sans analogie avec notre Atelier de théorie littéraire. E. Bouju continue par ailleurs, c'est-à-dire sur en-attendant-nadeau.fr, à soumettre au "Questionnaire de Bolaño" les écrivains d'aujourd'hui : après Enrique Vila-Matas, Jakuta Alikavozic et Pierre Senges, c’est le tour de Yoko Tawada.

Paraît dans la même collection un essai de Bertrand Gervais, Au bout des doigts. Lecture, figure et imaginaire, qui explore l'espace imaginaire qui s’ouvre et s’anime au contact des fictions. Les lectures proposées abordent de nombreuses figures et leurs parcours ; elles interrogent aussi les rapports entre perception et imagination, les liens entre mémoire et oubli, entre création et répétition, l’imaginaire de la fin et les apocalypses intimes, les formes que prend l’idiotie quand elle s’incarne en figures. On peut découvrir l'ouvrage en ligne…