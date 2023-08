Contes, mondes et récits. Rencontres Recherche et Création du Festival d’Avignon

Sous la direction de Catherine Courtet, Mireille Besson, Françoise Lavocat, François Lecercle.

Iphigénie victime d’une histoire déjà écrite, Schéhérazade retenant la violence par le désir du récit, Arlequin portant l’énergie de la révolte… Au temps où le rapport entre la fiction, le réel et le virtuel est bouleversé, ces figures nous apprennent à sortir des pièges narratifs, nous montrent comment la parole peut contenir la tyrannie et déjouer l’inévitable. Les récits servent à expliquer les catastrophes, à apprivoiser l’étrange, mais aussi à justifier les guerres.

Si les arts de raconter sont parfois au service de la peur et de la violence, ils rendent aussi possible un monde commun. La fiction du Droit a le pouvoir d’instituer le monde et de l’ordonner. Qu’elles racontent la féerie ou le quotidien, les fictions se nourrissent des mythes et les transforment sans cesse, traversant les cultures et les époques, modifiant nos sensibilités et notre perception de la réalité. S’interroger sur les formes et les usages de la fiction, c’est aussi questionner ce qui régule l’ordre du monde !

Dans ce dialogue entre les œuvres et les travaux de recherche, en histoire, en droit, en économie, en études littéraires ou théâtrales, en sociologie, en psychologie sociale ou cognitive, ce sont les forces respectives de description et de compréhension de la science et de la fiction qui se fécondent.

Ce volume a été coordonné par Catherine Courtet, responsable scientifique, Agence nationale de la recherche ; Mireille Besson, directrice de recherche, CNRS-Aix-Marseille Université ; Françoise Lavocat, professeure, Université Sorbonne Nouvelle ; François Lecercle, professeur émérite, Sorbonne Université.

Avec les contributions de Thomas Andrillon, Janet Beizer, Samantha Besson, Guillaume Blanc, María del Pilar Blanco, Carole Boidin, Grégoire Borst, Patrick Boucheron, Antonio A. Casilli, Simon Falguières, Massimo Fusillo, Irène Herrmann, Alison James, Enrico Medda, Arnaud Orain, Olivier Py, Kirill Serebrennikov, Anne Théron, Paola Tubaro, Georges Vigarello.