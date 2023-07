Imaginaire et vie quotidienne : esthétiques, représentations, vécus (5e colloque du LEIRIS, Montpellier)

Le Laboratoire d’études interdisciplinaires sur le réel et les imaginaires sociaux (LEIRIS), organisela 5ème édition du colloque international « Imaginaire et vie quotidienne : esthétiques, représentations, vécus », le 19 septembre 2023 à l’université Paul-Valéry Montpellier 3.

Si les sciences humaines et sociales reconnaissent que nos sociétés se constituent aussi à partir des représentations, symboles et sentiments présidant aux actions individuelles et collectives, il apparaît nécessaire d’étudier les diverses manières dont l’imaginaire s’actualise, se concrétise et opère au sein de l’existence ordinaire et d’examiner dans quelle mesure le vécu et les formes esthétiques participent à la construction sociale de la réalité. Il s’agit notamment de rendre compte de la vitalité des mythes, des narrations collectives et des images qui irriguent nos manières d’être-ensemble au quotidien.

Avec l’objectif de faciliter les échanges et les contacts entre chercheurs français et internationaux, cette 5ème édition se donne pour objectif d’interroger les diverses formes sociales et pratiques quotidiennes qui contaminent la culture contemporaine et déterminent les imaginaires collectifs en mettant l’accent en particulier sur le partage des sensibilités culturelles, le vécu, les esthétiques etformes multiples de la socialité. Le Zeitgeist et l’imaginaire social constituent des réservoirs de socio-esthétiques qu’il est possible d’explorer à travers diverses dynamiques de la vitalité quotidienne : l’espace urbain, les mythes, les rituels, la politique, les variations culturelles, les formes de la vie numérique, etc. Un ensemble non exhaustif d’éléments participant d’une sensibilité particulière et produisant une esthétique sociale agissant comme modèle ou modalité pour le partage de sentiments collectifs. « Le réel n’est jamais ce qu’on pourrait croire, mais toujours ce qu’on aurait dû penser », Gaston Bachelard souligne ainsi que le réel ne se laisse appréhender d’a posteriori en tenant compte des dynamiques propres à l’esprit du temps et des représentations sociales qui structurent le vécu collectif dans ses multiples nuances. D’un point de vuephénoménologique, le monde social est en perpétuel devenir, résultat d’une construction permanente façonnée par le vécu et les représentations des acteurs contribuant ainsi à l’élaboration d’une esthétique et d’une connaissance partagée du quotidien.

