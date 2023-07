L’extrémisme violent dans la littérature contemporaine : représentation, discours, alternatives (Nouakchott, Mauritanie)

Université de Nouakchott

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

Groupe de Recherche en Littératures Africaines (GRELAF)

Colloque international sur :

« L’extrémisme violent dans la littérature contemporaine : représentation, discours, alternatives »

le 15 et 16 février 2024 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université de Nouakchott, Mauritanie.

L’humanité est fondamentalement caractérisée par la diversité des identités qui se manifestent à travers l’aspect physique (pigmentation, morphologie), le code de communication (multiplicité des langues), la civilisation (cultures particulières) et les croyances (religion, foi). Cette diversité est essentiellement engendrée par l’Histoire. En effet, une unanimité de plus en plus large se dessine autour de ce qui fut jusque-là une simple hypothèse : l’Humanité est née en Afrique et elle fut à l’origine négroïde. Ainsi, le premier homme sur terre – que les religions du livre appelèrent Adan ou Adama – fut en Afrique où il entama sa multiplication matricielle qui aboutit à la construction des premiers clans et tribus. De l’isolement de ces derniers dans des espaces donnés sur un temps relativement long, naîtra la multiplication des « parlers » qui devinrent des langues par le processus de codification.

La langue fut en réalité un des premiers faits humains qui résulta de la grégarité de l’homme en tant qu’espèce : vivre en groupe implique une organisation sociale et sociétale impossible sans l’instauration d’un code langagier. La langue se déploie sur un axe horizontal pour instituer le groupe humain et assurer sa cohésion ; elle instaure également un rapport à la transcendantalité sur un axe vertical. Si pour beaucoup de communautés humaines, la foi est un besoin intrinsèque, son orientation est souvent régie par les obstacles et les peurs auxquelles elles sont confrontées dans le quotidien.

Il appert de ce qui précède que c’est l’histoire de l’humanité qui constitua les groupements humains en communautés nationales. Des communautés dans lesquelles les individus se sentent unis par des liens à la fois matériels et spirituels et se conçoivent comme différents des autres groupements nationaux. Ainsi finalement naquirent les identités.

Il se trouve que l’identité qui est l’aboutissement d’un processus naturel d’une évolution historique est devenue un des principaux facteurs de division, de séparation et même de confrontation intercommunautaire… Les incompréhensions et les velléités d’hégémonies ont été les causes prépondérantes du dogmatisme religieux et/ou identitaire. La position dogmatique découle de l’incapacité de l’homme à appréhender une opinion, une foi ou toute autre différence comme une simple vérité relative et subjective dont les paramètres déterminants sont établis à travers l’espace et le temps.

Du Moyen-âge à notre époque contemporaine, les philosophes et autres penseurs n’ont cessé de dénoncer le dogmatisme de toutes les obédiences.

La littérature a souvent été un champ privilégié où cette dialectique de la relativité des pensées perceptions et opinions, s’est traduite de manière fort dynamique. Alors que le monde croyait sortir de la grande nuit à la suite du cataclysme de la deuxième guerre mondiale où l’avait entraîné le Nazisme hitlérien, voilà que près de cinquante ans après, il est à nouveau secoué par des violences inouïes perpétrées pour des raisons liées soit à la religion, soit à l’identité anthropologique.

S’il est vrai que les divergences religieuses se sont soldées par des milliers de morts, des Antiquités au Classicisme, c’est dans les décennies du XXème et XXIème siècle que des groupes extrémistes adoptent le terrorisme comme mode principal d’opérations guerrières. Ce fut le début de la profération d’une nouvelle guerre asymétrique dans laquelle les forces conventionnelles sont souvent sidérées par un ennemi à la fois mobile et dissimulé.

En Europe, aux États-Unis et en Afrique, la majorité de ces nouvelles forces de la terreur se réclame d’une religion : l’islam. Ces groupuscules justifient leurs actions violentes par leur souhait de défendre l’islam et les musulmans quand bien même, ils n’ont reçu ce mandat de personne Aussi leurs cibles sont leurs coreligionnaires – l’écrasante majorité des victimes du terrorisme islamiste sont musulmans – leurs voisins immédiats ou l’Occident en général. En fait, tous ceux qui ne partagent pas leur vision étroite et étriquée des pratiques religieuses et de l’altérité sont désignés comme des cibles potentielles.

En Afrique, le Sahel est devenu ces deux dernières décennies la zone d’incubation et de développement de cet extrémisme violent qui se réclame d’un islam wahabite et salafiste ne laissant aucune place au dialogue. Les idéologues de cet absolutisme de la pensée n’hésitent pas à instrumentaliser les injustices subies par des franges de la population ou des ethnies minoritaires pour s’enraciner durablement dans le tissu social du milieu. La terrible situation d’instabilité qui en résulte menace l’existence même des Etats. C’est déjà le cas pour la Lybie, le Mali, la Somalie et le Burkina Fasso, pour ne citer que ces exemples.

La littérature du monde et celle du Sahel en particulier ne pouvaient éluder un sujet aussi prégnant. Bien au contraire, de nombreux romans et autres recueils de poésie traitent de la thématique du terrorisme d’obédience islamiste ou nationaliste ainsi que de ses incidences tant sur les Etats et les communautés que sur les individus eux-mêmes. Les souffrances multiples qui en résultent sont scrutés à travers des récits d’une rare violence physique, psychologique et mentale.

Le discours extrémiste est souvent reproduit avec un réalisme surprenant. L’œuvre littéraire procure au créateur les ressources nécessaires lui permettant d’éprouver les fondements d’un discours grandiloquent prompt à susciter l’embrigadement sans jamais reposer sur une argumentation rigoureuse. L’instrumentalisation des écritures saintes à travers des interprétations erronées est destinée à entrainer les masses peu ou pas instruites dans des actions désespérées.

De nombreuses œuvres semblent pousser l’analyse au-delà la problématique pour envisager des alternatives au douloureux phénomène du terrorisme. Parmi les pistes proposées en filigrane dans les récits, on peut citer le ressourcement culturel, le développement de l’esprit

critique, la promotion d’une culture de la tolérance ou encore la mise en relief de la relativité dans le rapport à la vérité d’une part, à celui de l’altérité d’autre part.

Sans être exclusif, les axes de réflexion suivants sont proposés aux participants :

- Du dogmatisme à l’extrémisme violent, quelle évolution conceptuelle ?

- Contours de l’opinion extrémiste et son aboutissement logique à la violence.

- Evolution dans la représentation littéraire du dogmatisme religieux.

- Particularités, limites et fondements du terrorisme islamiste en général et sahélien en particulier.

- Les visages du terroriste contemporain

- Les rapports entre le terrorisme islamiste et les grandes délinquances : prise d’otage, trafic de drogue, blanchiment d’argent.

- Nature, contenu et argumentation dans le discours extrémiste religieux.

- Analogie, connivence ou opposition entre l’extrémisme religieux et l’extrémisme nationaliste.

- Pauvreté et radicalisme quelle interaction ?

- Quelle alternative à l’extrémisme violent.

Les propositions de communication sont envoyées aux adresses suivantes : grelafuna@gmail.com , mamadoukba@gmail.com, selon le format suivant : en une page (time new roman, police 12, interligne simple) en prenant le soin de préciser : thème et lieu du colloque, sujet de la communication (à calibrer sur 20 minutes), nom, prénom, titre académique, adresse électronique, université de rattachement et pays.

Les propositions de communication seront reçues jusqu’au 15 octobre 2023. Le comité scientifique du GRELAF répondra au plus tard le 30 octobre 2023.

Le GRELAF prendra en charge l’hébergement et la restauration des participants dont les proposions de communications seront retenues. Le transport du pays d’origine à Nouakchott et de l’aéroport à l’hôtel (pour ce dernier, prévoir environ 50 euros) est à la charge des participants. Il en va de même pour les frais éventuels de visa.

Comité scientifique :

Mamadou Kalidou BA, professeur des universités, Université de Nouakchott, Mauritanie ;

Babou DIENE, professeur des universités, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal ;

MBouh Séta DIAGANA, professeur HDR, Université de Nouakchott, Mauritanie ;

Mamadou DAHMED, professeur habilité, Université de Nouakchott, Mauritanie ;

Mamadou DIOP, Maître de conférences, Université de Nouakchott, Mauritanie ;