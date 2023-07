Problematizing Migration: Mobility and Vulnerablization in an Age of Abandonment and Inequalities (Palerme)

Monday, July 17th

Building 17 (Edificio 17), “Gregotti” Theatre (Teatro “Gregotti”), Viale delle Scienze, Palermo

09.00-09.20 REGISTRATION

09.20-09.30 WELCOME Michele Cometa, Direttore del Dipartimento Culture e Società, Università di Palermo Gioacchino Lavanco, Direttore del Dipartimento Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio fisico e della Formazione, Università di Palermo

09.30-09.45 OPENING Jacob Bessen (University of Toronto), Giorgia Mirto (Columbia University, New York), Stefano Montes and Gaetano Sabato (Università di Palermo)

09.45-13.00 SESSION I Chair: Giorgia Mirto, Columbia University, New York

09.45-10.15 Shahram Khosravi, University of Stockholm, Temporal Segregation.

10.15-10.35 Tiziana Menegazzo, Indipendent Researcher, Odissee Fiorite: Identità e cura nella progettualità del quotidiano e del futuro di donne migranti attraverso la cultura materiale e la narrazione come veicolo di significazione.

10.35-10.55 Gloria Yafan Niu, Chiang Mai University, Thailand, Patriarchy and Female Agency in Transnational Nomadic Families: A Study of Chinese Diaspora in Chiang Mai.

10.55-11.15 COFFEE BREAK

11.15-11.35 Claudio Gnoffo, Università Guglielmo Marconi Roma, Nel nome di Gogol: i conflitti di un immigrato di seconda generazione.

11.35-11.55 Norma Montesino, Lund University, The enclosures and sadness of migrant categories.

11.55-12.15 Karolina Nugumanova, Emil Kamalov, OutRush Project, Gender Differences in Attitudes, Coping Strategies, and Integration among Russian Emigrants: a Longitudinal Study.

12.15-13.00 DISCUSSION

13.00-14.45 LUNCH BREAK

14.45-18.30 SESSION II Chair: Stefano Montes, Università di Palermo

14.45-15.05 Richard Braude, Independent Researcher, Short-circuits, breaks and flows between Italian colonialism and contemporary Italian immigration.

15.05-15.25 Pietro Alfano, Pasqua de Candia, Sergio Cipolla, CISS ONG, Image of colonialism in unaccompanied refugee minor’s care.

15.25-15.45 Giorgia Mirto, Columbia University, The Shipwrecks’ aftermath: Barca Nostra as Modern Relic.

15.45-16.05 Denis Barros De Almeida e Riccardo Sacco, Università di Urbino “Carlo Bo”, Bordering abilities. Intersecting camp and classroom exclusions in the manipulation of immigrant pupils’ (dis)abilities.

16.05-16.25 COFFEE BREAK

16.25-16.35 Stop Border Violence, Project Presentation “Article 4: Stop Torture and Inhuman Treatments”.

16.35-16.55 Kenia Berenice Ortiz Cadena, Universidad de Guadalajara, Mexico, La pulsione di vita tra i migranti LGBT+ nei confronti dei limiti eteropatriarcali e coloniali.

16.55-17.15 Francesco D’Angiolillo, Università di Roma La Sapienza, Spazi di inclusione e di esclusione: il rapporto centro-periferia nell’esperienza Queer.

17.15-17.35 Rossana Salerno, Università di Palermo, La devozione degli emigrati: il sacro import&export.

17.35-18.30 DISCUSSION

Day 2_ Tuesday, July 18th

Building 17 (Edificio 17), “Gregotti” Theatre (Teatro “Gregotti”), Viale delle Scienze, Palermo

09.15-13.00 SESSION III Chair: Gaetano Sabato, Università di Palermo

09.15-09.45 Valentina Napolitano, University of Toronto, A Commentary: Migration and Mystics, beside the giftexchange.

09.45-10.05 Donatella Schmidt, Università di Padova, Creative responses in vulnerable and fragile settings.

10.05-10.25 Nerges Azizi, Birkbeck University of London, The Role of Families, Love and Kin in Border Justice.

10.25-10.45 Doriana Somma, ONG “Missione Calcutta Onlus”, IDPs and non-IDPs in Ukraine during Russian aggression: the role of humanitarian intervention, with the community between acceptance and rejection.

10.45-11.05

COFFEE BREAK

11.05-11.25 Tania Sengupta, Mount Carmel College, Autonomous, Bengaluru, India, Economic Impact of COVID-19 Pandemic on Migrant and Non-Migrant Women of Bengaluru, India: A Comparative Analysis of Mobility and Vulnerability.

3/4 11.25-11.45 Jacob Bessen, University of Toronto, Fieldnotes on Migration and Mutual Aid: Relations and Calculations at the Limits of Migrant-hood.

11.45-12.05 Alessia Bonsignore, Università di Palermo, Il processo migratorio: raccontarsi attraverso le storie di vita.

12.05-13.00 DISCUSSION

13.00-14.45 LUNCH BREAK

14.45-18.30 SESSION IV Chair: Jacob Bessen, University of Toronto

14.45-15.05 Arianna Di Bella, Università di Palermo, Come l’aria di Melida Nadj Abonji: gli emigrati nella nuova patria tra transnazionalità e multilinguismo.

15.05-15.25 Nirmal Gadgil, Pondicherry University, Kalapet, Emergence of Migration Violence in Central Asia: A Nexus Between Ethnic Intersectionality and State Actor.

15.25-15.45 Jacques Antoine Tome Bodiong , MITRA (Migrations Transnationales), LA Post-métropole : Quand les corps colonisés investissent sexuellement la métropole.

15.45-16.05 COFFEE BREAK

16.05-16.25 Maria Rosaria Di Giacinto, Università di Palermo, Radici, migrazioni e nuda vita. Il Museo dell’emigrazione di Salina.

16.25-16.45 Asma Ben Hadj Hassen, University of Bayreuth, The Political, social and racial construction of Irregular Migrants in Tunisia.

16.45-17.05 Alessandro Romano, Università Kore, Enna, I MSNA tra fragilità, bisogni educativi (speciali) e politiche inclusive a scuola.

17.05-17.25 Chiara Denaro, Università di Bologna, De-bordering asylum Interlocutions, negotiations, and struggles as a tool for contesting violence.

17.25-18.30 DISCUSSION

Day 3_ Wednesday, July 19th

Building 15 (Edificio 15), Viale delle Scienze, Palermo Room 807, 8th floor (Stanza 807, 8° piano)

09.15-13.00 SESSION V Chair: Girolamo Cusimano, Università di Palermo

09.15-09.35 Marina Castiglione, Università di Palermo, «Due volte fuori casa eravamo. Una in Germania e una in mezzo al mondo». Voci scritte dall’“altrove” tedesco del Novecento.

09.35-09.55 Tindaro Bellinvia, Università di Messina, Giovani sub-sahariani, linea del colore e micro-conflitti.

09.55-10.15 Federica Cacciatore, Università di Palermo, L’attesa come strumento di potere sui migranti.

10.15-10.35 Giovanni Messina, Università di Messina, Uno sguardo geografico sulle migrazioni.

10.35-10.55 COFFEE BREAK

10.55-11.15 Elisabetta Di Giovanni e Massimiliano Schirinzi, Università di Palermo, Multilinguism within transnational families as shaping resources.

11.15-11.35 Enrica Caruso, Università di Palermo, Migrazioni in Italia e il linguaggio politico: Un’analisi critica.

11.35-11.55 Laura Restuccia, Università di Palermo, Dislocazioni: letteratura migrante e spazi con-divisi.

11.55-13.00 DISCUSSION

13.00-14.45 LUNCH BREAK

14.45-18.30 SESSION VI Chair: Giovanni Messina, Università di Messina

14.45-15.05 Petra Dankova, University of Bayreuth and Technical University of Applied Sciences Würzburg – Schweinfurt (Germany), Recognizing victims: transnational journeys of social work expertise along the West African Route to Europe.

15.05-15.25 Louis Volante, Brock University, St. Catharines, Canada, The impact of the pandemic on education policies and migrant student outcomes.

15.25-15.45 Claudia Di Matteo, Lund University, The institutional logics and the classification processes of gender-based violence (GBV): Categorizations of migrant women having a precarious legal status within secondary welfare provisions in Italy and Sweden.

15.45-16.05 Valeria Rossi, Università di Palermo, Marrakech, “ville sans bidonvilles”, the inefficiency of an updown Government housing strategy against the experience of civil society organizations.

16.05-16.25 COFFEE BREAK

16.25-16.45 Maria Adamopoulou, European University Institute Firenze, Your life as a problem: the Greek Gastarbeiter excluded at home and abroad (1960-1989).

16.45-17.05 Stefano Montes e Mattia Montes, Università di Palermo, Experiments in Migrations and Perspectives.

17.05-17.25 Gaetano Sabato, Università di Palermo, On migrations and boundaries: between authorship and autobiography. A cultural-geographic perspective.

17.25-18.10 DISCUSSION

18.10-18.30 CLOSING REMARKS Jacob Bessen (University of Toronto), Giorgia Mirto (Columbia University, New York), Stefano Montes and Gaetano Sabato (Università di Palermo).