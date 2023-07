Futurs POP – Quel(s) avenir(s) pour les études en cultures populaires et médiatiques ? Secondes Assises de la recherche en cultures populaires et médiatiques 2023 (Paris Nanterre)

Programme des Assises de la recherche en cultures populaires et médiatiques

Seconde édition – CPM 2023 : « Futurs POP – Quel(s) avenir(s) pour les études en cultures populaires et médiatiques ? »

Dates : 12, 13 et 14 octobre 2023

Lieux : Université Paris Nanterre et Sorbonne Université

Les Assises de la recherche en cultures populaires et médiatiques 2018 visaient à constituer un événement scientifique centralisateur autour du thème commun « Approches critiques des fictions médiatiques : enjeux, outils, méthodes ». Réunissant une centaine d’intervenant·e·s issu·e·s de diverses disciplines, cet événement a permis de confronter les objets, les méthodes et les champs théoriques, confirmant le dynamisme des recherches en cultures populaires et médiatiques et contribuant à affirmer la place incontournable qu’elles occupent dans le paysage universitaire.

Après ce premier état des lieux des recherches sur les cultures populaires et médiatiques, cette deuxième édition des Assises, qui se tiendra cinq ans plus tard, choisira cette fois de regarder vers l’avenir– le terme étant ici entendu dans un sens large.

Les Assises CPM 2023 sont organisées par l’Association internationale des chercheur·euse·s en Littératures Populaires et Culture Médiatique (LPCM). Fondée en 2011, la LPCM a pour but d’étudier, dans une perspective résolument pluridisciplinaire et intermédiale, les formes des cultures médiatiques, les pratiques qu’elles ont favorisées et les imaginaires qu’elles ont suscités dans les époques moderne et contemporaine. Depuis sa création, l’Association a fédéré des initiatives interdisciplinaires variées permettant une saisie problématisée des objets produits et diffusés par les industries culturelles et circulant dans l’espace public depuis l’avènement du roman-feuilleton.

Jeudi 12 octobre – Université de Nanterre

9h15-9h30 : Mot d’accueil

Raphaël Baroni, président de la LPCM, Université de Lausanne

9h30-10h30 : Conférence plénière

Marie-Laure Ryan, chercheuse indépendante – La culture populaire et la notion de monde

11h-12h30 : Ateliers parallèles

Atelier 1 : Localité/globalité

Anna Rivière & Esteban Giner – Pour une étude excentrée des fictions médiatiques : Le cas des pratiques vidéoludiques dans le territoire ultramarin de La Réunion

Anouk Belanger & Martin Lussier – Événements « off » et actualisation de la notion de culture populaire

Nicolas Gauthier – De quelques futurs postapocalyptiques romanesques québécois (2013-2023)

Atelier 2 : Histoire et culture médiatique

Victor Faingnaert – Les séries télévisées en cours : faire de l’histoire culturelle du très contemporain

Hugo Orain – Pour une nouvelle histoire comparée

Mathieu St-Pierre – Visiter la Normandie du soldat Ryan

Atelier 3 : Gender studies

Frédéric Guignard – Le futur est-il queer ? De l’utopie féministe à la fiction queer en SF contemporaine

Elena Defay-Thibaud – La narratologie à la lumière du genre ou comment dessiner les contours d’un nouveau personnage dans les séries : la female loser

Théodore Dehgan – L’omegaverse, une synthèse fanfictionnelle reconfigurant des enjeux patriarcaux

14h-15h30 : Ateliers parallèles

Atelier 4 : Sons et musique dans l’audiovisuel

Aurélie Huz – Sons aliens à l’écran : une mise à l’épreuve de la théorie de la science-fiction

Jérémy Michot – Vers une musicologie de la série télévisée : un état des lieux

Chloé Huvet – Ben Burtt et Star Wars (1977-2005) : le sound design d’une galaxie lointaine, très lointaine…

Atelier 5 : Nouvelles approches de l’adaptation

Henri Garric – Pour sortir de l’adaptation : un feuillage des différences

Magalie Barthélémy – La notion d’adaptation à l’ère du transmédia

Alessandro Leiduan – Saviano reloaded: pour une interprétation fanique de l’univers de Gomorra. Dangers et perspectives d’avenir pour les études en cultures populaires et médiatiques

Atelier 6 : Archives et patrimoine

Benoît Crucifix – Un patrimoine « invisible » : les cultures populaires à la Bibliothèque royale de Belgique

Hélène Veilhan – Que nous dit l’inventaire du fonds de littérature populaire et enfantine de Michel et Jean Bastaire ?

Adeline Werry – L’usage de la lanterne magique jouet : entre jeu d’enfant et divertissement familial

16h-18h : Ateliers parallèles

Atelier 7 : Œuvres-mondes et luttes intersectionnelles

Patrice Blouin – Star Trek et la « frontière ultime » du genre

Flavie Falais – Perspectives et enjeux politiques de la production vidéoludique : prise de conscience ou « marketing de la diversité » ?

Vivien Bessières – Shifter vers le shifting ? Les promesses d’une nouvelle méthode d’écriture médiatique

Loïc Artiaga – Fin de partie ? Rocky, du backlash à l’effacement

Atelier 8 : Enseigner (avec) la culture médiatique

Raphaël Baroni – Pourquoi et comment enseigner les cultures médiatiques ? L’exemple du chapitrage et de la mise en page en bande dessinée

Justine Favre – La part du populaire dans la transmission des compétences interculturelles en FLE. Usages et potentiels de la bande dessinée

Géraldine Wuyckens & Pierre-Yves Houlmont– Éduquer aux médias aujourd’hui : Ce que le design fiction et les nouveaux cours de jeux vidéo nous apprennent des approches critiques

Benjamin Demassieux– Le jeu vidéo au carrefour des notions du programme scolaire : utiliser des situations vidéoludiques comme prisme de compréhension de la littérature et de la philosophie

Atelier 9 : Industries culturelles et culture marchande

Matthieu Letourneux – Pour une esthétique consumériste de la littérature

Anaïs Goudmand – Quel modèle narratologique pour envisager l’expansionnisme narratif et fictionnel des franchises cinématographiques ?

Fannie Valois-Nadeau – Sur les lignes floues du Charitainment : pour une exploration accrue d’une économie culturelle du care médiatisée

Bruno Dupont – Une économie générale du jeu vidéo ? Notes pour un modèle d’analyse des échanges au sein des jeux vidéo

Vendredi 13 octobre – Université Paris Nanterre

9h30-10h30 : Conférence plénière

Jan Baetens, KU Leuven

11h-12h30 : Ateliers parallèles

Atelier 10 : Rap et hip hop

Francesca Aiuti – L’identité multimédia de Pol Taburet

Meila Assani – Le numérique et les stratégies identitaires afro-diasporiques des générations post hip-hop francophone à La Réunion

Marion Coste – Repenser l’intermédialité à travers l’étude du rap

Atelier 11 : Émotions médiatiques et numériques

Rachel Nadon – La presse criminelle québécoise au prisme des émotions médiatiques (1940-1960)

François-Xavier Surinx – Quand le jeu empiète sur le réel. Fonctions et conditions des « émotions métaleptiques »

Justine Simon – L’humour participatif en temps troublés : avenir euphorique ou dysphorique ?

Atelier 12 : Remédiations / reconfigurations

Philippe Marion– La BD en live télévisuel. L’émission Tac au Tac ou la performance graphique actualisée

Stéphane Benassi– Fictions plurielles et réseaux sociaux numériques

Olivier Stucky– Préparer l’avenir éditorial de la bande dessinée : la transition numérique des Humanoïdes associés, après Métal Hurlant et aux marges du livre imprimé

14h-15h30 : Ateliers parallèles

Atelier 13 : Culture de la participation

Sylvain Lesage– Faire l’histoire des publics : l’apport du courrier des lecteurs

Marion Brachet– L’esthétisation du pouvoir dans le rock de stade : enjeux d’une enquête sur le rôle du public

Serkan Narmanli– Surjouer sa pratique du jeu vidéo : se « cosplayer », parler, consommer

Atelier 14 : Archives et patrimoine

Sébastien Fevry– Les Pièces d’ombres ou l’émergence d’un spectacle à domicile. Contribution à une archéologie médiatique des spectacles lumineux.

Jacques Migozzi & Michel Poupin– À la recherche du théâtre perdu : Carnet de fouilles sur une strate oubliée de la culture médiatique au xxe siècle

Pierre-Yves Hurel– Le DAI Personal Computer et sa ludothèque associative : des jeux de pair à pair

Atelier 15 : Esthétique et bande dessinée

Irène Leroy-Ladurie– Enjeux des études sensorielles appliquées à l’exégèse critique d’une bande dessinée

Norbert Danysz– Approches esthétiques et stylistiques de la bande dessinée : défis et nouveautés

16h-17h30 : Ateliers parallèles

Atelier 16 : Table ronde : perspectives françaises sur les Fan studies : théories, méthodes et terrains

Julie Escurignan– « Ce qu’elle fait est super mais elle est un peu folle de faire ça à son âge » : Une analyse de l’acceptabilité culturelle du fandom en France

Hélène Breda– Fans de toujours et à jamais : étude ethnographique du fandom français de la franchise Disney

Mélanie Bourdaa– « Bonjour, je suis un fan et un chercheur » : Utilisation de la méthodologie Ethnofan dans la recherche sur les fans

Atelier 17 : Enquête et puzzle

Mathilde Gourrat– Étudier la narration comme mécanique ludique : le cas des narrations-puzzle.

Lucie Amir– « Politiques du polar ». Place du littéraire dans l’étude des rapports entre culture de grande consommation et politique

Sybila Guéneau– Une esthétique du monstrueux : le corps comme figuration de la société de consommation dans le néo-polar puis dans le roman noir français ultra-contemporain

19h30 : Projection de Lanterne Magique

(avec le soutien de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé)

Lanterniste : Anne Gourdet-Marès

Accompagnement piano : Philippe Marion

Lieu : Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, 73 Av. des Gobelins, 75013 Paris

Inscription nécessaire – Nombre de places limité à 37 personnes

Samedi 14 octobre – Sorbonne Université



9h-10h30 : Ateliers parallèles



Atelier 18 : Études postcoloniales

Mathilde Hug– Le héros et les autres. Approche postcoloniale des jeux vidéo RPG de fantasy

Bachir Sirois-Moumni– Étendre la portée des cultures populaires au prisme du post/colonial; trajectoires narratives de Stars sportives du soccer au Canada

Frederick-Luis Aldama– Teen of Color Narrative Futurities and the Troubling of Genre

Atelier 19 : Culture visuelle

Sophie Bros– Relire les romans d’aventures géographiques au prisme des visual studies

Morgane Ott– Pour une histoire sociale de l’art et des médias. Les magazines de masse et leur traitement de l’actualité artistique durant l’entre-deux guerre en Belgique

Anne Besson– Fantasy et médiévalisme

11h-12h30 : Ateliers parallèles

Atelier 20 : Recherche-création

Hélène Sellier– Penser une recherche-création ancrée dans une industrie culturelle : récit des pratiques collectives menées autour du jeu vidéo RecovR

Marie Baraillier– Pratiques transmédiatiques à destination de la jeunesse : comment décloisonner créations culturelles et recherches ?

Alexis Messina– L’idéation de jeux vidéo à l’université comme territoire de négociations : retour d’expérience et cadrage théorique d’un projet de recherche-création



Atelier 21 : Outils et méthodes de la comparaison

Lena Möschler– Genèse post-éditoriale des romans-feuilletons du XIXe siècle : de la presse au livre

Claire Barel-Moisan– Cartographier un genre par le biais des Humanités numériques : nouvelles approches de la littérature d’anticipation

Jörg Tuerschmann– L’étude de l’amorçage (priming) est-il une stratégie heuristique pour analyser de vastes corpus ?

Atelier 22 : Que faire du genre ?

Irène Langlet– La cli-fi : genre émergent, série culturelle, folksonomie

Yoan Verilhac– Intérêt et rentabilité d’une approche thématique des productions de la culture médiatique ?

Séverine Barthes– Cartographie de la culture pop sur l’antenne de France Inter (2010-2022)

14h30-16h30 : Ateliers parallèles

Atelier 23 : Fictions et discours sociaux

Chloé Chaudet– Fiction et « théories du complot » : de l’intérêt des approches comparatistes pour aborder l’imaginaire du complot

Céline Zaepffel– De joueurs à consommateurs : le rôle éducatif des jeux de plateau en imagerie populaire (1830-1914)

Isabelle Casta– Ubi sunt… Refaire l’enquête : vérité judiciaire versus fiction populaire ?

Joséphine Vodoz– Structures culturelles des récits populaires : le « script Cendrillon »

Atelier 24 : Écocritique et géocritique

Constance Barbaresco– La littérature populaire pour mémoire. Les parties de campagne de Paul de Kock comme patrimoine culturel en banlieue

Alix Ricau– Rendre compte de l’évolution des sensibilités au monde naturel et des pratiques alimentaires au prisme de la culture médiatique

Oriane Sidre– Imaginaire du désastre et expression du futur après le 3.11 : la récupération de la pensée de Miyazawa Kenji et l’exemple du film d’animation Budori, l’étrange voyage (Sugii Gisaburô, 2012)

Lucas Friche– Analyser la cartographie des jeux vidéo : enjeux et méthodes

Atelier 25 : Valeurs, légitimités, patrimoine

Cédric Hannedouche – La transculturalité populaire ou le nouveau rapport au savoir

Raphaël Luis – La valeur en question : vers un tournant statistique du populaire ?

Magali Bigey – Entre réception et prescription : la romance contemporaine via #BookTok

Jean-Matthieu Méon – Rééditer, requalifier, actualiser. Le patrimoine « redécouvert » du roman graphique

Comité organisateur

Francesca Aiuti (Université degli Studi Roma Tre)

Loïc Artiaga (Université de Limoges)

Fanny Barnabé (Université de Namur, Secrétaire de la LPCM)

Raphaël Baroni (Université de Lausanne, Président de la LPCM)

Simon Bréan (Sorbonne Université)

Björn-Olav Dozo (Université de Liège)

Sébastien Fevry (Université Catholique de Louvain)

Anaïs Goudmand (Sorbonne Université, Trésorière de la LPCM)

Aurélie Huz (Université Paris Nanterre, Vice-Présidente de la LPCM)

Alice Jacquelin (Université Paris Nanterre, Secrétaire adjointe de la LPCM)

Matthieu Letourneux (Université Paris Nanterre, Vice-Président de la LPCM)

Comité scientifique

Mireille Berton (Université de Lausanne)

Anne Besson (Université d’Artois)

Alain Boillat (Université de Lausanne)

Mélanie Bourdaa (Université Bordeaux Montaigne)

Julien Bouvard (Université Jean Moulin Lyon 3)

Olivier Caïra (Université Paris Saclay)

Delphine Chedaleux (Université de Technologie de Compiègne/COSTECH)

Florent Favard (Université de Lorraine)

Henri Garric (Université de Bourgogne)

Fanny Georges (Université Sorbonne Nouvelle)

Jason Julliot (Université de Rouen-Normandie)

Sélim Krichane (Université de Lausanne)

Nicolas Labarre (Université Bordeaux Montaigne)

Irène Langlet (Université de Limoges)

Jérémy Michot (Université Clermont Auvergne)

Jacques Migozzi (Université de Limoges)

Servanne Monjour (Sorbonne Université)

Magali Nachtergael (Université Bordeaux Montaigne)

Rachel Nadon (Université de Sherbrooke / Université Paris Nanterre)

Katharina Niemeyer (Université du Québec à Montréal)

Thibault Philippette (Université catholique de Louvain)

Lucia Quaquarelli (Paris Nanterre)

Valentine Robert (Université de Lausanne)

Julien Schuh (Université Paris Nanterre)

Sarah Sepulchre (Université catholique de Louvain)

Olivier Servais (Université catholique de Louvain)

Olivier Stucky (Université de Lausanne)

Marie-Eve Therenty (Université Paul Valéry Montpellier 3)

Yoan Vérilhac (Université de Nîmes)

Vinciane Zabban (Université Sorbonne Paris Nord)

Partenaires

Association des chercheurs en Littératures populaires et culture médiatique (LPCM)

Fonds d’intervention pour la recherche (FIR), Sorbonne Université

CELLF – UMR 8599 Centre d’étude de la langue et des littératures françaises, Sorbonne Université et CNRS

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

CSLF – EA 1586 Centre des Sciences des Littératures en langue Française, Université Paris Nanterre

CRPM – EA 4418 Centre de recherches pluridisciplinaires multilingues, Université Paris Nanterre

EHIC – UR 13334 Espaces Humains et Interactions Culturelles, Université de Limoges

LISAA – UR 4120 Littératures, Savoirs et Arts, Université Gustave Eiffel

GIRCAM – Groupe Interdisciplinaire de Recherche sur les Cultures et Arts en Mouvement, Université Catholique de Louvain

Liège Game Lab, Université de Liège

