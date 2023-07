Jean-Pierre Aubrit, Martial Poirson (dir.), Grand dictionnaire Molière

Molière est l’auteur de langue française le plus lu, le plus joué et le plus traduit dans le monde, depuis fort longtemps, et aujourd’hui encore. Il a fait l’objet de célébrations nationales et internationales à l’occasion des 400 ans de sa naissance en 2022, puis des 350 ans de sa mort en 2023.

Fruit de plus de dix ans de travail et fort de la collaboration d’une équipe de plus de 45 personnes, cet inventaire raisonné permet au lecteur de se promener au hasard des notices et des renvois. Il propose aussi cinq parcours de lecture croisés : une plongée dans sa vie et son temps, le Grand Siècle de la culture française ; une traversée de son œuvre, rendue à ses conditions de production et de réception ; un récit de sa postérité à travers les époques, qui en ont fait tour à tour le classique par excellence, l’incarnation de l’esprit français, le bréviaire de l’école républicaine et finalement la quintessence de la langue française, rebaptisée « langue de Molière » ; une analyse de ses adaptations, réécritures et transpositions dans différentes formes d’expression, mise en scène bien sûr, mais aussi roman, cinéma, bande dessinée, et bien d’autres ; enfin, l’exploration de sa présence par-delà les frontières, sur les cinq continents, une sorte de Molière sans frontières dont la lecture s’enrichit de ses différentes réappropriations. Rarement réunies en un seul livre, vie, œuvre, postérité et diffusion internationale permettent de prendre la mesure de l’une des figures capitales les plus prégnantes de notre héritage culturel.

Ce dictionnaire encyclopédique couvre la totalité des aspects de la vie et l’œuvre du plus grand homme de l’histoire du théâtre français : éléments de contexte historique, religieux, politique ou scientifique, découpage analytique de son répertoire, notices sur ses contemporains, ses prédécesseurs, entrées thématiques transversales autour du cinéma ou de la pop culture… Il est ancré dans l’histoire des conditions de production et de réception de l’œuvre de Molière et propose une histoire culturelle de ses usages à travers les époques, soucieux de montrer les points de tension et les complémentarités entre l’enfant de la balle et le directeur de troupe, la province et la capitale, la cour et la ville, la gloire nationale et le rayonnement.

Sommaire

1 000 entrées, d'Académie française à Zerbinette, couvrant l’ensemble du phénomène Molière sous ses différents aspects :

Histoire et biographie. Contexte historique, religieux, politique, scientifique. Environnement culturel (collaborateurs, interlocuteurs, prédécesseurs, continuateurs). Aspects pratiques du théâtre (costumes, éclairages, mise en scène, représentations, lieux théâtraux contemporains et suivants).

Répertoire. Dramaturgie et langue. Topographie, lieux en relation avec différents aspects de sa vie (domiciles, tournées, théâtres, villes). Pensée (Idées concepts thèmes doctrines). Œuvres, thèmes et personnages.

Fortune d’un mythe littéraire et politique. Postérité (influence, fortune, courants, mouvements). Usages politiques. Réécritures (imitations, suites, pastiches). Critiques et lectures (biographes, interprétations, philosophes, exégètes, savants). Acteurs, metteurs en scènes, décorateurs, costumiers du XVIIIe au XXIe siècles. Transpositions dans d’autres arts (cinéma, opéra, bande dessinée, cultures populaires). Molière à travers le monde