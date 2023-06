Nathalie Kremer, Tableaux fantômes. Quand la fiction montre les œuvres disparues

Tableaux piétinés, brûlés ou lapidés, statues mutilées, refondues ou enterrées… Comment comprendre que, de Balzac et Gogol jusqu’à Perec, Michon ou Reza, les écrivains aient été tentés de faire fiction de la destruction d’une œuvre d’art? Ce livre recense les différents gestes iconoclastes qui ne renoncent pas à nous donner à voir ces œuvres dans l’instant même où elles sont rendues invisibles. Ce sont autant de tableaux fantômes, dont on s’emploie ici à décrire les modes paradoxaux de création par destruction dans la fiction littéraire

Nathalie Kremer est maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches à l’Université Sorbonne Nouvelle, et membre de l’Institut Universitaire de France. Son enseignement et ses publications portent sur la littérature et la poétique du XVIIIe siècle, la théorie esthétique et la critique d’art.