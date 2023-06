Lettres à table ! Avec Pierre Bayard. Les univers parallèles de notre culture littéraire et musicale (Sorbonne nouvelle)

Lettres à table !

Le département de Littérature et linguistique (LLFL) de la Sorbonne nouvelle propose des débats de 50 minutes sur une parution récente: venez assister, participer ou simplement écouter pour découvrir un livre en discutant avec son auteur ou son autrice !



Livre discuté : Pierre Bayard, Et si les Beatles n’étaient pas nés ? (éditions Minuit, 2022)



Le livre propose, par la tournure hypothétique chère à l’auteur, un développement sur les univers parallèles dans lesquels on peut étudier des créateurs et, en l’occurrence des chanteurs, qu’on ne connaît pas, parce qu’ils ont été relégués dans l’obscurité par des célébrités de notre monde… comme les Beatles.

Date : mercredi 15 mars 2023 à 17h30



Lieu : Bibliothèque de la Sorbonne Nouvelle, 1er étage, aile nord.



Adresse: 8, avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris



Discutant.e.s : La rencontre sera animée par Mireille Séguy, Aude Leblond, Hector Jenni et Nathalie Kremer.



Un chapeau à questions circulera par ailleurs dans la salle: n’hésitez pas à venir avec votre stylo pour écrire vos questions sur des billets!





Entrée libre.