Sémir Badir, Vlan Ionescu, Nathalie Kremer, Felix Æstheticus. Pour Herman Parret

«Le corps vagabond du felix æstheticus existe à partir de ce conglomérat de l’œil, de l’oreille, du palais et de la main, […] fond et source de l’expérience de la beauté et du bonheur de vivre», écrit Herman Parret dans La Délicatesse des sens.

Ce rapport foncièrement esthétique à l’existence et à l’art est un fil rouge dans l’œuvre d’Herman Parret. En effet, si le felix æstheticusest cet être sensible qui expérimente le monde de manière haptique, il est aussi l’artiste qui travaille la matière de ses mains, ou le spectateur de l’art lorsqu’il est touché par l’impulsion émotive, ou encore l’intellectuel dont l’éthos s’ancre dans une sensibilité ouverte au monde.

C’est cette expérience du bonheur esthétique, dans les multiples aspects du felix æstheticus, que les études rassemblées dans le présent volume en l’honneur d’Herman Parret explorent de façon variée et inédite.

Parcourir la Table des matières sur le site de l'éditeur…