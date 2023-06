La perception du rythme selon les arts et les cultures - Fondements culturels et démarches artistiques (Colloque Langarts 2023, INHA Paris)

Langarts est une équipe constituée en partenariat interdisciplinaire, interculturel et interuniversitaire ‒ via les copilotes des centres IReMus (Sorbonne université/BnF/CNRS/Ministère de la culture), Creops (Sorbonne université), CEAC (Université de Lille), APP (Université de Rennes), Lamo (Université de Nantes).

Cette équipe organise régulièrement un colloque international mettant un thème en partage entre les arts et les cultures. Cette année, c'est le rythme sur un argumentaire proposé par Patrick Otto et Isabelle Davy (copilotes de l'équipe Langarts).

—

La perception du rythme selon les arts et les cultures ‒ Fondements culturels et démarches artistiques.

En exergue : « Le rythme n’est pas mesure : il est vision du monde » (Octavio Paz, L’arc et la lyre, Paris, Gallimard, 1965, p. 73).

Programme



MERCREDI 28 JUIN

13h30 : Accueil (salle Warburg, à côté de l’auditorium)

14h00-16h00 : Conférences d’ouverture

(Présidence : Danièle PISTONE, Sorbonne université, IReMus ; CS Langarts)

« Rythme et ontologie» par Patrick OTTO (Université Rennes 2 ; CP Langarts)

« Rythme et forme vivante : le sentir en question» par Anne BOISSIÈRE (Université de Lille, CEAC)



16h30-17h30 : Communication-Performance

(Présidence : Edith PARLIER-RENAULT Sorbonne université, Creops ; CS Langarts)

« La perception du rythme de la respiration par le geste dansé en Asie » par Biliana VASSILEVA (Univ-Lille, CEAC)

À partir de 17h30 salle Demargne : Exposition-Moment musical en lien avec le rythme : livres d’artistes et cithare qin par KIM Hyeonsuk et Simon DEBIERRE (EPHE)

(Présidence : Véronique ALEXANDRE JOURNEAU, Sorbonne université, Creops ; directrice Langarts)



JEUDI 29 JUIN

10h00-12h00 : Session I – Rythme et tradition culturelle

(Présidence : Nathalie DELBARD, Université de Lille, CEAC ; CS Langarts)

« Mesure, rythme et temps dans la musique classique de l’Inde du Sud » par Satyanad KICHENASSAMY (Université de Reims)

« Le rythme rythmé par les regards. Une approche de la perception dans les peintures chinoises anciennes » par SONG Lixuan (Université Lumière Lyon 2, Larhra)

« La griotique ou la synergie rythmique d’un spectacle authentique africain : l’exemple de Florilège pour une Griotique d’Aboubakar Cyprien Touré » par Lassina KONÉ (Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’ivoire)



13h30-15h30 : Session II – Rythme et interculturalité

(Présidence : Zélia CHUEKE, Université fédérale du Parana, Brésil ; IReMus-GRMB ; CP Langarts)

« La conception rythmique de Toshio Hosokawa » par Wataru MIYAKAWA (Université Meiji, Tokyo, Japon)

« Louise Janin et le rythme comme principe des correspondances. De Xie He à Matila Ghyka » par Marion SERGENT (Sorbonne université, Centre André Chastel)

« Influences et composantes culturelles de la métrique et de la pulsation dans la poésie chantée au Maghreb » par Fayçal EL MEZOUAR (Université d’Evry Val d’Essonne)



15h45-16h45 : Session III – Approches globales

(Présidence : Danielle ELISSEEFF, EHESS, CECMC ; CS Langarts)

« L’histoire de l’art est-elle une histoire des rythmes ? Le premier Maldiney (1946-1954) » par Adnen JDEY (Université Catholique de Louvain, Centre d’études phénomènologiques)

« Entre forme et inépuisabilité : le rythme de l’œuvre ouverte » par Raffaella TEDESCHI (Université de Catane, Italie, Hicsa – Panthéon Sorbonne)



À partir de 17h00 : Carte blanche à Lenka STRANSKY (Sorbonne université, GRHis-université de Rouen ; aCROSS) sous forme de communication et Performances musicales de : CHENG Yu Ting (flûte) et Noé MARESMA (guitare), YAO Miaomiao (voix) et Enola GALOIS (guitare), ainsi que OH Hyeon-a (tambours et danse)



VENDREDI 30 JUIN



10h00-11h00 : Conférence d’ouverture de la journée « Intermédialité »

(Présidence : Georges BLOESS, Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis ; CS Langarts)

« Un rythme de l’œuvre d’art dans une politique du sensible : le cas de l’installation » par Isabelle DAVY (Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis ; CP Langarts)

11h00-12h00 : Session IV – Rythme et intermédialité – Réitération 1

« Les modalités de la perception du rythme au cinéma : le cas de La leçon de piano (Jane Campion, 1993) » par Raphaëlle COSTA DE BEAUREGARD (Université de Toulouse II et Sercia)

« Le rythme construit et déconstruit qui invite le lecteur au jeu ravissant : une étude sur des albums de Suzy Lee » par DO Yoon-Jung (Université Inha, Corée du Sud)



13h30-15h30 : Session V – Rythme et intermédialité – Réitération 2

(Présidence : KIM Hyeon-Suk, Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis ; Présidente Sonamou ; CP Langarts)

« Le souffle comme fondement rythmique dans l’œuvre chorégraphique et pédagogique de Martha Graham » par Marine GHIELMETTI (Paris 8 Vincennes-Saint Denis, Musidanse)

« Dispositif cinématographique et dimensions rythmiques » par Noura NEFZI (Université Carthage, Tunis, Tunisie)

« Du symbolique à l’expressif : le rythme des vagues dans le paysage coréen des 18e et 19e siècles» par HWANG Ju-Yeon (EHESS puis Inalco, Ifrae)



15h45-17h45 : Session VI – Rythme et intermédialité – Réitération 3

(Présidence : Jacline MORICEAU, Réseau Asie ; CP Langarts)

« Les rythmes de l’expérience en art digital : fractal et flow » par Christine VIAL-KAYSER (Conservatrice du patrimoine, Présidente de l’Association Asie Sorbonne, CP Langarts)

« Proliférations, présences et événements : le rythme à l’épreuve de l’art vidéo » par Hugues BLINEAU (Paris 8 Vincennes-Saint Denis, Edesta)

« Rythme critique et écriture/peinture automatique» par Angelos TRIANTAFYLLOU (Université Paris 7 Denis Diderot)

Échanges conclusifs

Le colloque est en présentiel et il pourrait être suivi en visio mais le lien n'est pas encore connu.

Se renseigner deux jours avant en adressant un message avec votre affiliation à : langarts@orange.fr.