Here Today, Gone Tomorrow ? Ephemerality and Materiality in France in the Long 18th- Century : Arts, Theatre, and Spectacle (Venise)

Elisa Cazzato (Università Ca’ Foscari), Marie Skłodowska-Curie Research Fellow



Renaud Bret-Vitoz (Sorbonne Université)

Elisa Cazzato (Università Ca’ Foscari)

Emanuele De Luca (Université Côte d’Azur)

Meredith Martin (NYU)

Barbara Nestola (CMBV)

Gerardo Tocchini (Università Ca’ Foscari)

Tuesday 27



10.15 – 10.30

10.15 – 10.30

Greetings and conference introduction

Elisa Cazzato (Università Ca’ Foscari)

Nicoletta Bortoluzzi (Università Ca’ Foscari - research advisor)

Barbara Nestola (CMBV)



Session 1

Session 1

Ephemerality in French Theater

Chair: Paola Perazzolo (Università degli Studi di Verona)



Renaud Bret-Vitoz (Sorbonne Université), L’expérience éphémère d’Ériphyle (Voltaire, 1732) à la scène: matériaux tangibles d’une dramaturgie avant reprises et réécritures

Pierre Frantz (Sorbonne Université), L’éphémère et la circonstance, réflexion sur le théâtre de la Révolution française

Ilaria Lepore (Università degli Studi La Sapienza), L’art du comédien au tournant des Lumières. Souci d’éphémère et sensibilité mémorielle



Session 2

Session 2

Architectures and Urban Settings

Chair: Emanuele De Luca (Univeristé Côte D’Azur)



Alessandra Mignatti (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano), Tra utopia e ricerca del consenso: gli apparati effimeri di epoca napoleonica a Milano

Annamaria Testaverde (Università degli Studi di Bergamo), Una via triumphalis per «Florence la belle ville»: dall’apparato effimero al progetto stabile (1608-1810)



Session 3

Session 3

Ephemerality in Dance

Chair and discussant: Stefania Onesti (Università degli Studi di Padova/Università Aldo Moro Bari)



Olivia Sabee (Swarthmore College), Noverre on Eighteenth-Century Dance Theory and Ephemerality

Cornelis Vanistendal (Independent Scholar), Ephemerality on the Fringe. Power Quadrilles in Brussels on the Eve of Waterloo



Session 4

Session 4

Researching Ephemerality in Arts and Costumes

Chair: Carlotta Sorba (Università degli Studi di Padova)



Daniella Berman (New York University), “…even in the midst of the terrible movements and variables of the Revolution”: Jacques-Louis David’s Joseph Bara and the unrealized fête of the 10th of Thermidor

Brontë Hebdon (New York University), ‘The Right to Dress Plainly’: Embroidery and the Ephemeral in Napoleonic Court Costumes

Petra Dotlačilová (Stockholm University / CMBV), Witnesses of the Past: Studying Costumes as Material Evidence of the Ephemeral Performance



Wednesday 28

Session 5

Session 5

Reconstructing Feasts, Settings, and Special Effects

Chair: Barbara Nestola (CMBV)

Christine Jeanneret (University of Copenhagen), Ephemeral spaces, ephemeral costumes, and ephemeral arts: The Bal des Ifs at Versailles in 1745

Gerardo Tocchini (Università Ca’ Foscari Venezia), Lorsqu’une scénographie devient ‘la’ preuve: « Orfeo ed Euridice » de Ch. W. Gluck, opéra maçonnique

Emanuele De Luca (Univeristé Côte d’Azur), Poudres, feux, couleurs: les artifices des Ruggieri à Paris au XVIIIe siècle

Session 6

Session 6

The Specter of Race

Chair and discussant: Michele Matteini (New York University)



Noémie Etienne (University of Vienna), Meredith Martin (New York University), The Comte d’Artois and the Spectacle of Otherness in Pre-Revolutionary Paris

12.00 – 13.00

Keynote lecture and discussion

Mark Ledbury (The University of Sydney), “Et le lendemain matin… Afterlives of the Ephemeral”