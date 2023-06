Pratiques et mises en question du réalisme magique: narration et émancipation, XXe-XXIe s. (Paris Sorbonne)

Journée d’études

organisée par le laboratoire :

CRLC (EA 4510 - Sorbonne Université)



Pratiques et mises en question du réalisme magique : narration et émancipation (XXe-XXIe siècles)



Organisation : Élodie Coutier

16 juin 2023, Sorbonne Université,

Maison de la Recherche (28 rue Serpente 75006 Paris), salle D223

—



Programme de la journée

09h15 : Accueil des participants.



09h45 : Introduction à la journée d’études (Élodie Coutier).



10h15-10h45 : Philippe Postel (Nantes Université, LAMO)

« Le réalisme magique et la littérature chinoise contemporaine. Les cas de Mo Yan et

de Yan Lianke. »



11h00-11h30 : Martin Hervé (Université de Montréal, CRILCQ)

« Les Enfants du Sabbat d’Anne Hébert : une politique magique de la parole. »



11h45-12h15 : Marion Labourey (Sorbonne Université, Paris ; CRLC)

« Spectralité et vulnérabilités : mutations du réalisme magique américain au tournant du XXIe siècle. »



Discussion et pause.



14h00-14h30 : Patrizia Farinelli (Université de Ljubljana)

« L’idée de réalisme magique chez Bontempelli. »



14h45-15h15 : Lukas Brock (Sorbonne Université, Paris ; CRLC)

« Le mythique comme critère distinctif du réalisme magique européen de l’entre-deux guerres. »



15h30-16h00 : Vanessa Besand (Université de Bourgogne, Dijon ; CPTC)

« Enjeux d’une “antinomie irrésolue” (Amaryll Chanady) dans les œuvres d’Angela Carter et de Marie Ndiaye. »



Discussion et conclusion de la journée.

—



Contact: elodie.coutier.92@gmail.com