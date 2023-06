M. Castellozzi, G. Ferroni, F. Tomasi (dir.), Bernardo Tasso gentiluomo del Rinascimento

Bernardo Tasso (Bergame, 11 novembre 1493 - Ostiglia, 5 septembre 1569) fut l’auteur de livres de lettres, de poèmes chevaleresques, d’une vaste production lyrique de style « ancien » et « moderne » ; mais il fut également un secrétaire et un ambassadeur d’envergure européenne, en France, à Venise, à Naples et dans les Flandres. Les dix-huit contributions réunies dans ce volume rendent compte de cette œuvre aux multiples facettes et de la variété de rôles que Bernardo Tasso recouvrit, à la fois de serviteur et de conseiller, de père et d’époux, d’amant littéraire, d’homme de foi. Une biographie caractérisée par des nombreuses zones d’ombre est ainsi éclaircie : nous retrouvons dans ce recueil l'analyse de textes, de débats et de genres littéraires, ainsi qu'un approfondissement sur la culture de ce gentilhomme et intellectuel laïc, qui a vécu entre les guerres d’Italie et le Concile de Trente et a été formé à l’école du dernier Humanisme. Longtemps délaissée par la critique, la figure de Bernardo Tasso, emblématique de la crise de la Renaissance, est pour la première fois placée au centre de son univers et de son temps.

INDICE



Introduzione

Prima parte LA BIOGRAFIA E LE LETTERE



Marcello SIMONETTA Le Lettere di Bernardo Tasso e il secolo dei segretari



Massimo CASTELLOZZI Le Lettere di Bernardo Tasso tra manoscritti e stampe. Appunti per un’edizione critica



Franco TOMASI Le Lettere di Bernardo Tasso tra progetto e allestimento tipografico



Valentina LEONE Geografie epistolari e stratigrafie temporali nel Primo Libro delle Lettere di Bernardo Tasso (1525-1527)



Mauro RAMAZZOTTI Note sugli anni parigini e ferraresi di Bernardo Tasso (1527-1532)



Paolo PROCACCIOLI Dalle lettere al cartello. Bernardo Tasso e l’Aretino



Stefano VERDINO « La mia continua guerra » : sulle tarde lettere (1552-1569) di Bernardo Tasso



Sergio BOZZOLA Bernardo Tasso epistolografo leggiadro

Seconda parte L’AMADIGI



Riccardo BRUSCAGLI Bernardo Tasso e Sperone Speroni : note da una polemica



Valeria DI IASIO « In questa maniera di volgari poemi in gran parte nuove » : ottava e narrazione nell’Amadigi



Giovanni VEDOVOTTO Presenze ovidiane nell’Amadigi

Terza parte LA LIRICA



Giorgio FORNI Figure e stagioni della lirica di Bernardo Tasso



Giacomo COMIATI Architetture compositive e fonti classiche nelle Odi di Bernardo Tasso



Ester PIETROBON Il classicismo polifonico dei Salmi tassiani



Giovanna ZOCCARATO I componimenti in metro sperimentale negli Amori di Bernardo Tasso

Quarta parte I LIBRI E LO SCRITTOIO



Maria Teresa GIRARDI Nota sui libri e sui postillati di Bernardo Tasso



Silvia D’AMICO Bernardo Tasso lettore di Omero : il postillato della traduzione dell’Iliade di Lorenzo Valla



Rosanna MORACE Bernardo Tasso e Vittoria Colonna tra le carte del Libro secondo degli Amori e l’autografo oliveriano

Indice dei nomi